Com mais de 100 jogos pelo Bordeaux, Otávio retorna aos treinos e revela sua expectativa para quarta temporada na França

A estreia oficial foi no dia 26 de agosto de 2017 com uma vitória de 2×1 contra o Troyes pelo Campeonato Francês. De lá para cá, o volante Otávio já fez mais 100 jogos pelo Bordeaux. No total de 92 partidas oficiais e mais nove amistosos. Ele já marcou dois gols e deu cinco assistências.





Tendo contrato até junho de 2022, o jogador brasileiro se reapresentou recentemente para a pré-temporada do Bordeaux. Será a quarta época consecutiva de Otávio no clube francês. Aos 26 anos, o volante tem enorme expectativa para a temporada 2020/2021. “Hoje me sinto totalmente adaptado em todas as áreas que envolvem a rotina de um atleta e, logicamente, isso faz a diferença para você poder render o melhor dentro de campo e consequentemente ajudar os seus companheiros. Tenho convicção que teremos uma temporada de sucesso. Fomos um dos primeiros times que voltaram a treinar. Estamos plantando agora para colher futuramente”, comentou o camisa 5.





O retorno aos treinos do Bordeaux foi repleto de ações em virtude da pandemia do coronavírus. “Sem dúvida é uma rotina totalmente diferente. Vamos com uniforme para o treino, não tomamos banho no clube, lavamos nossa própria roupa em casa, temos que utilizar máscara nos ambientes fechados, muito álcool em gel nas mãos e em algumas áreas a circulação é restrita. São todas medidas do clube para preservar nossa saúde”, explicou Otávio, que fez sua última partida oficial no dia 08 de março contra o Saint-Étienne.





Mesmo com as dificuldades do “novo normal”, Otávio relata que existe uma felicidade do elenco. “Já são quatro meses sem jogar uma partida oficial. Portanto, voltar a ter uma rotina no clube, mesmo que totalmente diferente do que estávamos habituados, tem sido algo maravilhoso. Vejo um elenco muito feliz neste retorno, pois estamos novamente convivendo e utilizando, logicamente com todos os cuidados, a estrutura do clube”, concluiu.