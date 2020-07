Com ofertas na mesa, Flamengo estuda melhor alternativa para liberar Piris da Motta e aliviar folha

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)









Ofertas na mesa e muita paciência para encontrar uma solução que minimize o impacto financeiro de uma das negociações mais caras da história do clube. Esta é a situação de Piris da Motta no Flamengo. O interesse do Sporting Braga, noticiado pela imprensa portuguesa e confirmado pelo GloboEsporte.com, não é o único pelo paraguaio que estava fora dos planos de Jorge Jesus.





A situação do volante é similar a de Berrío, liberado de graça recentemente para o futebol dos Emirados Árabes e que resultou numa economia de quase R$ 2 milhões em salários aos cofres rubro-negros. A diferença é que o colombiano já estava em reta final de contrato, enquanto Piris tem vínculo até dezembro de 2022.





Piris custou quase R$ 26 milhões ao Flamengo em 2018





Diante disso, o Flamengo avalia possibilidade entre negociação em definitivo ou por empréstimo. O investimento de R$ 25.873 milhões para comprar o paraguaio ao San Lorenzo entre direitos econômicos e comissões chama a atenção. Recuperá-lo com uma venda não é simples, mas o clube mantém a calma à espera de uma proposta interessante com a cotação do dólar e do euro a favor.





Por outro lado, há a contrapartida similar ao que aconteceu com Berrío, fazendo valer a economia com o alívio na folha salarial. Nos 29 meses restantes de contrato, Piris da Motta custará mais de R$ 10 milhões ao Flamengo incluindo os impostos.





Diante do cenário, a diretoria rubro-negra avalia possibilidades que sejam interessantes para todas as partes. Antes figura constante na seleção paraguaia, Piris também tem o desejo de ser utilizado com regularidade, o que dificilmente acontecerá no Flamengo.





Em 2020, o volante não jogou um minuto sequer e não é relacionado nem mesmo para o banco de reservas desde a partida contra a Portuguesa, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, em 14 de março. O último jogo foi diante do Al Hilal, pela semifinal do Mundial de Clubes, quando substituiu Arrascaeta já aos 48 minutos do segundo tempo.





Globo Esporte