Conselho Fiscal do Corinthians sugere reprovação das contas e diz que déficit é ainda maior

O Conselho Fiscal do Corinthians emitiu um parecer no último dia 29 de junho em que recomenda, por unanimidade, a reprovação das contas de receitas e despesas do ano de 2019 e sugere ao Conselho de Orientação (CORI) e ao Conselho Deliberativo a abertura de uma sindicância para apurar "erros que comprometem seu resultado".





O órgão, presidido pelo conselheiro Haroldo José Dantas da Silva, pede ainda que o documento seja retificado e nele seja acrescido dados que foram omitidos dos auditores contratados, que elevarão o déficit de R$ 177 milhões para R$ 195,4 milhões.





O aumento em R$ 18,4 milhões diz respeito a duas pendências judiciais que, segundo o relatório, não foram reportadas adequadamente no relatório.





Primeiro, sobre a dívida com o JMalucelli pela venda do volante Jucilei e o escritório de advocacia Maluf Abrão, Ribeiro & Caron Advogados Associados. "...Uma dívida de R$ 17.956 milhões, sendo R$ 14.437 milhões, acordados em 13 parcelas ao JMalucelli e R$ 3.519 milhões acordados para pagamento à sociedade dos advogados, reportada na carta de circulação como risco possível no valor de R$ 11 milhões, quando o correto seria risco provável de R$ 17.956 milhões".





Além dessa dívida, o relatório cita uma com o fisioterapeuta Julio Suman Neto. "Cuja obrigação está registrada na carta de circulação como risco provável no valor de R$ 1,7 milhão, quando o correto seria risco provável, mas no valor de R$ 2,2 milhões, valores não registrados no balanço de 2019", diz o texto.





A reunião online para revisar o balanço geral auditado e demonstração de contas de receitas e despesas de 2019 contou com a participação dos auditores Luiz Cláudio Fontes e Leunam Batista da Silva, da RSM Auditores.





Em trecho do documento, é citado que "os auditores relataram que não receberam as devidas comunicação de parte da diretoria financeira do Corinthians sobre os apontamentos".





Mas e agora?





O parecer emitido pelo Conselho Fiscal será levado a próxima reunião do Conselho Deliberativo, junto com o parecer do Conselho de Orientação (CORI). Ainda sem data certa para acontecer, a votação dos conselheiros sobre as contas do ano passado deve ocorrer de maneira presencial até o fim do mês.





Membros da oposição do clube se articulam há meses para reprovar o balanço, o que poderia desencadear um processo de impeachment de Andrés Sanchez. Em entrevista ao blog do PVC, o presidente disse que, se isso acontecer, ele antecipará a eleição presidencial, marcada para o dia 28 de novembro deste ano.





