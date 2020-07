Corinthians faz acordo com Lucca e rescinde antecipadamente contrato do atacante

O Corinthians fez um acordo com o atacante Lucca e rescindiu antecipadamente o contrato dele, que tinha validade até o fim de julho.





Na prática, a decisão não afeta o Corinthians. Lucca estava emprestado desde janeiro ao Al Khor, do Catar, que pagava os salários dele. Agora, o jogador seguirá no clube árabe, mas com um contrato definitivo, até o fim de agosto.





O empréstimo de Lucca ao Al Khor iria até o fim do campeonato do Catar, em julho. Porém, a competição foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Assim, ele precisaria prorrogar o contrato para jogar as cinco rodadas que restam. Em vez esticar o vínculo do atacante e emprestá-lo novamente, o Timão preferiu deixá-lo livre.





Atualmente com 30 anos, Lucca chegou ao Corinthians em 2015, emprestado pelo Criciúma, e participou da campanha do título brasileiro. O desempenho do atacante agradou ao técnico Tite, que pediu a contratação dele. No ano seguinte, o Timão pagou R$ 4,5 milhões por 60% dos direitos do jogador.





Após perder espaço, em 2017 o jogador foi emprestado à Ponte Preta. Já em 2018, ele iniciou a temporada pelo Corinthians, participou da campanha do título paulista, mas foi emprestado ao Internacional antes do fim do torneio. Depois, ele ainda passou por Al Rayan, do Catar, e Bahia.





Ao todo, Lucca disputou 69 partidas pelo Corinthians e marcou 12 gols.





Globo Esporte