Coritiba confirma contratação de Neilton com foto na arquibancada do Couto

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira, a contratação do atacante Neilton, de 26 anos. A negociação já havia sido adiantada pelo blog da Nadja, e o clube deu mais uma pista na noite da última quarta-feira, quando a foto do jogador apareceu entre a de torcedores, na partida contra Cianorte, pela semifinal do Paranaense.





Aprovado nos exames médicos, ele assinou contrato de empréstimo com o clube até 2022 - é o primeiro reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.





Neilton era desejo do Coxa, que tentou fechar com o jogador no início da temporada. Ele pertencia ao Vitória, com quem tinha contrato até o final do ano. Antes, ele estava emprestado ao Hatta Club, do Emirados Árabes, onde fez sete jogos e marcou um gol.





Polivalente, o jogador atua como centroavante, meia-atacante e como atacante de velocidade. Ele já fez dupla de ataque com o Sassá no Botafogo, em 2016

Histórico

Neilton foi revelado pelo Santos e despertou grandes expectativas após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. No mesmo ano, foi promovido ao grupo profissional e disputou 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados. Sem acordo pela renovação contratual, o atacante deixou o Peixe e assinou com o Cruzeiro em 2014. Na Raposa, no entanto, teve poucas oportunidades.





Sem espaço, foi emprestado ao Botafogo em 2015 e permaneceu no clube carioca até o final da temporada seguinte. No início de 2017, foi cedido pelo Cruzeiro ao São Paulo, onde disputou nove jogos e não marcou gols. Na sequência, foi contratado pelo Vitória e viveu, em 2018, uma temporada de números expressivos, apesar ao rebaixamento para a Segunda Divisão, com 21 gols em 56 jogos.





Contudo, por conta do alto salário, a diretoria do Vitória decidiu emprestar o jogador ao Internacional no ano passado. Em 2020, de volta ao Vitória, Neilton teve permanência descartada e foi emprestado ao Hatta Club.





