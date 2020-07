Coronavírus: governo canadense impede que Blue Jays jogue partidas da MLB em Toronto

(Foto: Scott Cunningham/Getty Images)









Única franquia canadense da MLB, o Toronto Blue Jays não poderá mandar os seus jogos em casa na temporada 2020, marcada para começar na próxima quinta-feira. Neste fim de semana, o Governo do Canadá informou que não autoriza que o clube atue em solo canadense, uma vez que o país teme que a constante entrada e saída de americanos possa trazer mais casos de coronavírus para a região.





Antes da negativa do governo federal, o Blue Jays havia conseguido as autorizações dos governos municipais e estaduais para disputar partidas em seu estádio, o Rodgers Center, em Toronto.





- Havia riscos sérios se prosseguíssemos com a proposta de temporada regular da MLB no Canadá e, portanto, concluímos que não era do interesse nacional receber partidas nessa condições - afirmou o ministro da imigração do Canadá, Marco Mendicino.





Agora, a franquia de Toronto terá como alternativa mandar suas partidas na sua sede de treinamentos em Dunedin, na Flórida. Existem ainda outras opções, como Buffalo, no estado de Nova York, local que abriga uma equipe afiliada ao Blue Jays na divisão da Minor League Baseball.





Presidente do Blue Jays, Mark Shapiro disse que será um grande desafio definir o melhor local para a equipe atuar como mandante.





- Dunedin é o único 100% pronto para começar. Isso do ponto de vista da saúde do jogador tem alguns desafios. Buffalo é certamente aquele em que passamos uma quantidade crescente de tempo nas últimas semanas. Porém, existem alguns desafios de infraestrutura e instalações para alcançar os padrões da liga principal - destacou o mandatário.





O Blue Jays estreia na MLB 2020 na próxima sexta-feira contra o Tampa Bay Rays, em St. Petersburg, na Flórida.





Globo Esporte