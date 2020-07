CPB abre inscrições gratuitas para cursos online de árbitros de atletismo e natação

(Foto: Ale Cabral/CPB)









O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua área de Educação Paralímpica, está com inscrições abertas para seus cursos de arbitragem de natação e atletismo. As aulas gratuitas terão transmissão ao vivo nos dias 8, 15 e 22 de agosto e serão voltadas para estudantes de Educação Física e árbitros que desejam atuar no Movimento Paralímpico.

Neste momento, as vagas serão abertas para alunos que residem nos estados das regiões Sul e Sudeste do país. Em breve, será lançado cursos online de arbitragem também para as regiões Centro-Norte e Nordeste.

As inscrições vão até o dia 5 de agosto e podem ser realizadas pelo formulário digital. Para os interessados no curso de natação, basta clicar aqui , enquanto quem quiser optar pelo atletismo, deve acessar este link

Para os profissionais que desejam atuar com atletismo, as aulas serão das 14h às 18h e terão como professores Carlos Antonio Silva e Marcelo Brogno Novello. Já para a natação, as apresentações virtuais serão das 9h às 13h e os árbitros internacionais Elke Lima Trigo e Alexandre Garrafa vão ministrar os conteúdos.

Os pré-requisitos são os mesmos para as turmas das duas modalidades. Os participantes precisam residir em um dos estados da regiões Sul ou Sudeste do país e ter concluído o curso Movimento Paralímpico: Fundamentos básicos do Esporte (disponível neste link ). Funciona em formato EaD (Educação a Distância) e também é totalmente gratuito.

Em relação aos temas das aulas, serão abordados aspectos relacionados às regras, além das principais adaptações para a prática destas modalidades, entre outros assuntos. Ao término do curso, o CPB enviará um certificado a cada participante da atividade.

O programa de Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro desenvolve cursos para a formação de técnicos, classificadores, árbitros e outros profissionais do esporte paralímpico. O programa de Educação Paralímpica também organiza cursos de capacitação em modalidades, de introdução ao Movimento Paralímpico e de utilização do esporte como ferramenta de convivência e socialização, tanto em escolas quanto em entidades assistenciais.

O programa também contempla curso em formato de Educação à Distância (EaD) com foco escolar, para ampliar a formação de profissionais de Educação Física na rede escolar com abrangência nacional.