Diretor da F1, Brawn minimiza protesto contra Racing Point e diz que todas as equipes copiam

"Não há uma única equipe neste paddock que não tenha copiado algo de outra."

Com esta frase em sua coluna no site oficial da Fórmula 1, o diretor técnico Ross Brawn minimizou as reclamações das equipes adversárias contra a Racing Point. O modelo RP20 vem sendo apontado pelos rivais do time como uma cópia da Mercedes de 2019, e, no último fim de semana, a Renault protestou pela segunda etapa consecutiva. A acusação é a utilização dos mesmos dutos de freios da equipe alemã no ano passado, o que não estaria na relação de peças que podem ser adquiridas de outras organizações - a Racing Point usa motor, câmbio e suspensão do W10 de 2019.





- Eles (Racing Point) também fizeram as manchetes fora da pista, com a Renault protestando contra a legalidade do carro. Minha opinião é de que copiar na Fórmula 1 é padrão. Toda equipe tem, em tempos normais, fotógrafos digitais no pit lane tirando milhares de fotos de todos os carros para análise, com o objetivo de copiar as melhores ideias. Costumávamos dar aos nossos fotógrafos uma lista de compras. A Racing Point acabou de passar para a próxima etapa e fez um trabalho mais completo.





Com títulos nas equipes Benetton, Ferrari e na sua própria Brawn GP, o dirigente inglês confessou que em diversas ocasiões copiou ideias de equipes adversárias ao longo de sua carreira:





- Não há uma única equipe neste paddock que não tenha copiado algo de outra. Eu pediria a todo diretor técnico do paddock que levantasse a mão se eles não tivessem copiado outra pessoa. Você não verá nenhuma mão. Eu certamente copiei outros.





Sobre o mérito específico do protesto da Renault, Brawn admitiu que é uma questão complicada de se emitir uma opinião, dadas as minúcias do regulamento e a complexidade de um projeto de um carro de Fórmula 1.





- No ano passado, a Racing Point teve acesso e poderia usar os dutos de freio da Mercedes de 2019 porque eles não eram uma parte listada. Este ano, os dutos de freio são peças listadas, então você deve criar o seu próprio. No entanto, a Racing Point não pode esquecer o conhecimento adquirido usando os dutos de freio da Mercedes de 2019. Eu acho que é ilógico pensar que eles podem limpar seus bancos de memória. É um problema complicado e que os especialistas da FIA resolverão.





No último GP da Hungria, a Racing Point voltou a pontuar com seus dois carros, tendo Lance Stroll na quarta posição e Sergio Pérez na sétima. No Mundial de Construtores, a equipe ocupa a quarta posição, a apenas um ponto da terceira colocada McLaren.





