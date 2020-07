Elo e Largados F.C. lançam campanha de doação para clubes do interior

Como forma de apoio aos clubes de futebol do interior, a Elo se une ao Largados F.C. para lançar a campanha "Em Campo Pelo Interior". A iniciativa arrecadará doações no site elo.com.br/largados para socorrer os times do interior, que sofrem os efeitos da paralisação de mais de 100 dias do futebol. Por terem fontes de renda mais restritas que as agremiações das capitais e das primeiras divisões, esses clubes estão com dificuldade de pagar suas despesas e manter os salários dos jogadores e demais funcionários em dia.





A campanha "Em Campo Pelo Interior" já está no ar, e conta com a solidariedade de torcedores e apaixonados pelo futebol para combater os impactos da pandemia de COVID-19. A plataforma permite que cada clube determine qual será a meta de doações a ser atingida, de acordo com a sua situação financeira. Para participar da campanha, basta que o representante legal de cada agremiação preencha este formulário com as informações solicitadas.





A Elo já possui uma relação próxima ao futebol há anos, sendo atual patrocinadora da Copa do Brasil, além de já ter apoiado o Campeonato Brasileiro. "Sabemos da dificuldade que os clubes regionais passam para se manterem e como a pandemia foi cruel, então entramos em campo com o Largados F.C. para criar essa corrente de solidariedade e ajudar o futebol do interior a se recuperar o quanto antes", comenta Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo.





A parceria da Elo com o Largados F.C. une forças em prol do esporte preferido dos brasileiros. O projeto Largados F.C. foi criado em 2016 com o intuito de resgatar a tradição do futebol do interior e dar a atenção que suas torcidas e seus times merecem. Atualmente, milhares de clubes brasileiros sofrem para manter os mais de 156 mil empregos gerados pelo esporte. Entre os 88 mil jogadores registrados no País, vale destacar que 55% deles recebem apenas um salário mínimo, de acordo com dados da CBF divulgados em 2019.

Outras iniciativas

Ao longo da quarentena, a Elo ainda apoia diversas ações ligadas aos principais pilares da marca: shows, turismo e futebol. A Elo realiza o Elo do Bem, projeto que doou cestas básicas para mais de 5,5 mil famílias em regiões turísticas como Porto de Galinhas (PE), Barra Grande - Península de Maraú (BA), Jijoca de Jericoacoara (CE), Pirenópolis (GO), Chapada Diamantina (BA), Morro de São Paulo (BA) e Pipa (RN). A marca ainda busca socorrer 11 mil famílias também em Bento Gonçalves (MG), Brotas (SP), Circuito do Ouro (MG), São Roque (SP), com doações da sociedade pela plataforma doare.org/elodobem.