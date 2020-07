Elogiado contra o City, David Luiz se reergue no Arsenal e diz: "Futebol é sobre sobrevivência"

(Foto: Getty Images)











Quem viu David Luiz parar um dos melhores ataques do mundo neste sábado não imagina que há um mês foi tudo diferente. A atuação do zagueiro brasileiro na vitória do Arsenal por 2 a 0 contra o Manchester City, pela semifinal da Copa da Inglaterra, foi a redenção para o defensor, que sofreu com duras críticas no último encontro entre as duas equipes. E ele reconhece que teve que se reerguer.





Em junho, na partida que marcava a retomada do Campeonato Inglês para Arsenal e Manchester City, David Luiz saiu do banco para cometer uma falha, causar um pênalti e ser expulso. Ele assumiu a culpa. Neste sábado, diante do mesmo rival, ajudou o time londrino a não deixar a equipe de Guardiola acertar o gol de Emiliano Martínez. Em entrevista ao “BT Sports”, o brasileiro contou como deu a volta por cima.





“Acho que é parte do futebol. Eu entendi, durante minha carreira, que futebol é sobre sobrevivência”, declarou.





David, de 33 anos, recebeu nota 8 do portal “Squawka”, especializado em estatísticas do futebol, e nota 7,97 da BBC. Foi considerado o melhor em campo, ao lado de Aubameyang, autor dos dois gols do Arsenal. Saiu de campo sem ser driblado, com 11 cortes e sem ser vencido nas disputas pelo alto. Para ele, humildade foi essencial para a redenção.





– Então, todo dia você vai defender o seu time, e as outras pessoas vão defender diferentes times. Então, é sobre sobreviver. Foi o que fiz. Eu trabalhei duro todos os dias depois dos meus erros. Eu assumi a culpa, eu fui maduro o suficiente para entender isso e fui humilde para trabalhar mais pelo time – completou.





David teve o respaldo do clube e da comissão técnica depois da performance ruim contra o Manchester City em junho. Uma semana após aquele jogo, teve o contrato renovado por mais uma temporada, até o meio de 2021. Neste sábado, o técnico Arteta ressaltou que sempre manteve a confiança no zagueiro.





– Não tinha dúvidas sobre sua reação, ele levantou a mão após aquele jogo, e não precisava porque todos erramos. Ele vem tendo um desempenho fenomenal, merece os elogios que recebe – declarou, em entrevista coletiva.





O Arsenal espera pelo vencedor da partida entre Chelsea e Manchester United, neste domingo, para saber quem será seu rival na final da Copa da Inglaterra. Maior vencedor do torneio, o time londrino busca seu 14º título. A decisão está marcada para o dia 1º de agosto, em Wembley.





Globo Esporte