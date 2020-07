Em busca da Tríplice Coroa, Alonso revela visual de carro para as 500 Milhas de Indianápolis

De olho na conquista da Tríplice Coroa, o espanhol Fernando Alonso divulgou hoje imagens do carro com que vai disputar as 500 Milhas de Indianápolis, prova mais antiga do esporte à motor e principal corrida do calendário da IndyCar, que será realizada em 23 de agosto.





- Eu amei! O carro #66 já está pronto - publicou o ex-F1 nas redes sociais.





Embora tenha acenado para um acerto com a equipe Andretti para disputar a corrida centenária, o espanhol vai competir com um carro da Arrow McLaren SP, equipe fundada pela McLaren que estreou na IndyCar nesta temporada.





Campeão da Fórmula 1 em 2005 e 2006 e fora da categoria desde o fim de 2018, Alonso já participou das 500 Milhas em outras duas ocasiões. Na primeira, em 2017, chamou atenção pelo desempenho e chegou a liderar a prova por vários momentos. No entanto, acabou "pesando a mão" no carro e o motor Honda falhou na última metade da corrida.





Já na segunda tentativa, em 2019, o espanhol sequer conseguiu disputar a prova; ele participou dos treinos livres, mas ficou de fora da classificação e foi "bumpado" da reclassificação ("Bump Day") pelo estreante Kyle Kaiser.





A prova das 500 Milhas, que costuma ser realizada no último domingo de maio em homenagem ao Memorial Day nos Estados Unidos, foi adiada para 23 de agosto devido a pandemia do coronavírus. E apesar do país ainda enfrentar altas taxas de contaminação e óbitos da doença, a corrida será promovida com portões abertos para 115 mil pessoas, metade da capacidade original disponível.





Globo Esporte