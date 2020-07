Estado do gramado do Maracanã incomoda Jesus e preocupa para a final da Taça Rio

(Foto: Rudy Trindade / Framephoto / Estadão Conteúdo)









Como mandante da final da Taça Rio, o Fluminense optou pelo Maracanã como palco da partida desta quarta-feira, às 21h30. Pelo lado rubro-negro, o estado do gramado gerou incômodo no futebol do Flamengo e não estará nas condições ideais para o clássico.





A qualidade do campo, da grama, é uma obsessão de Jorge Jesus. O técnico ficou bastante incomodado com o fato de o Maracanã ter sido liberado para o jogo entre Volta Redonda x Resende, na última rodada da fase de classificação da Taça Rio.





A liberação foi feita pela diretoria do clube, mas não foi unanimidade no futebol rubro-negro. Enquanto o diretor Bruno Spindel não se opôs, o vice de futebol Marcos Braz – assim com Jorge Jesus – ficou incomodado com a liberação. A percepção é de que não será possível recuperar o campo até esta quarta-feira, às 21h30, para o Fla-Flu.





Consultada pela reportagem, a assessoria do Maracanã enviou uma nota em que cita desgaste por duas partidas em sequência.





"Houve um desgaste natural do gramado por conta da realização de dois jogos seguidos semana passada no Maracanã. O mesmo já está sendo preparado para a final da Taça Rio na quarta".

Filipe Luís já havia reclamado do gramado

Recentemente o gramado do Maracanã foi replantado para receber a grama de inverno. Quando a intervenção foi feita, porém, a projeção é de que os jogos só fossem retomados agora em julho. Isso aumentou o incômodo pela liberação, já que era sabido que não estava nas melhores condições.





O Flamengo enfrentou o Bangu no dia 18 de junho. Na ocasião, o gramado estava longe das condições exigidas por Jesus. No dia 14, quando o Flamengo fez uma transmissão ao vivo no estádio, Filipe Luís reclamou, apesar de o presidente Rodolfo Landim ter feito elogios ao gramado.





- O presidente falou que o gramado está bom. Mas não está, não. Vai melhorar, né?





A preocupação de Jorge Jesus com o campo não é apenas para os jogos. No Ninho do Urubu, o português faz questão de que estejam em perfeitas condições para os treinamentos. Recentemente o clube replantou nos campos 1 e 2 do CT um gramado especial para o inverno.





Procurada, a assessoria do Flamengo não se pronunciou sobre o assunto.





Globo Esporte