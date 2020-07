Estudo diz que Real segue com marca mais valiosa do futebol, mas com Barcelona na cola

A rivalidade costumeira entre Real Madrid e Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol agora também aparece no ranking de marcas mais valiosas do futebol. O clube merengue se manteve como a marca mais forte na edição 2020 de um estudo da consultoria britânica "Brand Finance", e viu o Barça tomar a segunda colocação do Manchester United.





A empresa aponta que o Real teve uma diminuição de 13,8% no valor de sua marca no último ano por conta da pandemia do novo coronavírus e desempenho esportivo abaixo do esperado em 2018/19. Hoje, ela valeria € 1,419 bilhões (R$6,277 bilhões) . O Barça, por sua vez, teve um crescimento de 1,4%, tendo sua marca avaliada em € 1,413 bilhões (R$ 6,251 bilhões) - estando a € 6 milhões de alcançar os merengues. O Manchester United, antes segundo colocado, teve marca avaliada em € 1,314 bilhões (R$ 5,814 bilhões).





O estudo indica que a pandemia do novo coronavírus já conseguiu impactar negativamente as marcas dos clubes de futebol, mantendo uma tendência negativa. Segundo ele, as 50 equipes com marcas mais valiosas somavam € 20,2 bilhões (R$ 121,7 bilhões) antes da chegada da Covid-19, e já perderam cerca de € 751 milhões (R$ 4,524 bilhões) apenas pelos impactos causados pelo vírus. Hoje, elas somariam cerca de € 19,4 bilhões (R$ 116,87 bilhões).





A consultoria aponta, entretanto, que mesmo neste contexto econômico algumas equipes conseguiram manter marcas sólidas, com 23 das 50 primeiras do ranking apresentando um crescimento no "índice de resistência da marca". Neste critério, o Real tem 94,9 pontos, e o Barça, 93,6. O Liverpool teve bom crescimento e se tornou o clube com melhor desempenho neste ranking na Inglaterra: 93,2. O Milan, por sua vez, teve uma das maiores quedas, perdendo 8,5 pontos e ficando com 80,6.





Entre as ligas, a Premier League segue tendo a maior soma nos valores de marcas dos clubes, com € 3,938 bilhões, representando 44% do total do mercado. O Campeonato Espanhol vem em segundo, com 20% desta fatia.





Globo Esporte