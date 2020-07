Evento de reinício do ATP em Washington é cancelado devido a pandemia

Por Redação Blog do Esporte









O evento que marcaria o retorno do ciclo ATP foi cancelado nesta terça-feira (21). Devido a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, o evento de Washington foi cancelado, aumentando a incerteza da realização do Aberto dos Estados Unidos (US Open).

"Diante das preocupações persistentes que afetam o planejamento de eventos, a decisão foi tomada para cancelar o torneio", informaram os organizadores. O US Open está marcado para começar em 31 de agosto em Nova York.





A ATP Tour, organizadora dos ciclos de tênis pelo mundo, informou o cancelamento por meio de seu site e redes sociais.





Os Estados Unidos registram cerda de 141.000 mortes por Covid-19 entre mais de 3,8 milhões de infectados.