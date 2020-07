F1 confirma inclusão de Mugello e Sochi na temporada 2020; calendário tem agora dez etapas

De acordo com o que já era esperado, a Fórmula 1 anunciou a inclusão das etapas de Mugello e Sochi no calendário, aumentando de oito para dez as etapas confirmadas para a temporada 2020. Segundo a categoria, que planeja realizar entre 15 e 18 corridas no ano, mais provas devem ser reveladas nas próximas semanas.





A segunda corrida na Itália será realizada entre os dias 11 e 13 de setembro, uma semana após a prova de Monza. A etapa servirá para celebrar o milésimo GP da Ferrari na F1 e, além de ser realizada na pista que é de propriedade do time de Maranello, será chamada de "GP da Toscana Ferrari 1000". Esta será a primeira vez que a categoria disputará um fim de semana de grande prêmio na pista,





O GP da Rússia foi encaixado para duas semanas após à etapa da Toscana, entre os dias 25 e 27, no já conhecido circuito que fica no complexo construído para os jogos de inverno de 2014, em Sochi. Esta será a sexta vez que a F1 correrá na pista russa que tem Lewis Hamilton como o maior vencedor, com quatro triunfos.





O CEO da categoria, Chase Carey, comentou a inclusão das duas pistas ao calendário de 2020.





- É um prazer poder anunciar que Mugello e Sochi farão parte do calendário 2020. E gostaríamos de agradecer todos os nossos parceiros pelo apoio nas últimas semanas. Tivemos um grande início de temporada na Áustria na semana passada e estamos muito confiantes de realizarmos nosso planejamento para o resto de 2020. O GP da Rússia é um grande momento na nossa temporada e estamos ansiosos para voltar lá em setembro. Estamos igualmente ansiosos para ver uma corrida de F1 pela primeira vez em Mugello, ocasião que marcará o milésimo GP da Ferrari. Anúncios de novas corridas devem ser feitos na próximas semanas - afirma Carey.





Globo Esporte