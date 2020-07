Coronavírus: FCF adia jogos das quartas de final do Catarinense

(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque)









Horas após o cancelamento de Avaí x Chapecoense pelo Governo de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou o adiamento dos outros três jogos das quartas de final que seriam realizados neste domingo: Marcílio Dias x Criciúma, Figueirense x Juventus e Brusque x Joinville.





Em comunicado, a entidade afirmou que "remarcará, oportunamente, as datas dos jogos de volta das quartas-de-final, da segunda fase, bem como da terceira fase (semifinais) e da quarta fase (finais)".





A competição em Santa Catarina foi retomada na última quarta-feira, 8 de julho, quase quatro meses depois da paralisação em razão da pandemia de coronavírus. No período sem jogos, os atletas receberam férias, realizaram testes de Covid-19 antes da reapresentação e voltaram aos treinamentos com restrições.





Notificação





Na tarde deste sábado, a Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual notificou Avaí, Chapecoense e a Federação Catarinense de Futebol (FCF) após a confirmação de 14 casos de Covid-19 no elenco e comissão técnica do Verdão do Oeste e cancelou a partida.





Além da situação do clube alviverde, outros casos de coronavírus foram confirmados após exames durante a semana e pesaram na decisão:





Moisés Egert, técnico do Marcílio Dias;





Patrick, volante do Figueirense;





Dois jogadores do Criciúma – o clube não revelou os nomes;





Dois atletas e dois membros do departamento médico no Joinville – o clube não revelou os nomes;





O jogo entre Tubarão e Concórdia, contra o rebaixamento à segunda divisão, foi mantido pela Federação Catarinense de Futebol e acontece na tarde da próxima terça-feira, às 15h (horário de Brasília), no estádio Domingos Gonzalez.





Globo Esporte