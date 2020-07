Federação mantém rebaixamento e amplia data de inscrição de atletas no Paulistão

(Foto: Ana Canhedo)









A Federação Paulista de Futebol reuniu-se nesta quinta-feira com os 16 clubes da primeira divisão estadual e tomou decisões importantes para o andamento do Paulistão, que será retomado no dia 22 de julho. Ficou decidido que:

O regulamento está mantido; com isso, haverá rebaixamento;

A data de inscrição dos atletas foi ampliada. O registro de jogadores poderá ser feito até 20 de julho, e a inscrição na competição, até dia 21;

As partidas serão realizadas apenas em cidades que estejam pelo menos na fase amarela (a terceira de cinco) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, conforme determinado pelo governo do Estado.

Dos 16 clubes, segundo a Federação, apenas o Botafogo divergiu da decisão. O clube de Ribeirão Preto solicitou adiamento do reinício da competição e foi contra a adequação de datas de registro e inscrição de atletas, medida que seu presidente do Conselho de Administração, Adalberto Baptista, chamou de “mudança de regulamento”, de acordo com nota divulgada pela Federação (veja mais abaixo).





O retorno do campeonato em 22 de julho havia sido confirmado na quarta-feira pelo governador de São Paulo, João Doria. Os locais de realização das partidas, porém, ainda são incertos.





Eles dependem da situação de cada cidade no chamado Plano São Paulo, o projeto de flexibilização da quarentena que divide em cores cada região do Estado, de acordo com a gravidade da pandemia do novo coronavírus. No momento, apenas a capital e parte da Região Metropolitana poderiam receber jogos. Mas essa análise muda a cada semana (ou a cada duas semanas), então a Federação decidiu esperar para, mais perto do dia dos jogos, definir os estádios. Não haverá presença de torcida.





O campeonato precisa de seis datas para ser encerrado: duas para finalizar a fase de grupos, uma para as quartas de final, uma para as semifinais e duas para as finais. A decisão deve acontecer no dia 8 de agosto, sábado, um dia antes do retorno do Campeonato Brasileiro.





A Federação Paulista disse que discutirá com a CBF o que fazer com as partidas dos finalistas do Paulistão na rodada de estreia do Brasileirão. A definição só acontecerá depois de ser definido quem estará na decisão. A elite estadual tem cinco representantes no campeonato nacional: Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.





O calendário gerou debates entre clubes, Federação, governo do Estado e CBF nos últimos dias. No mês passado, João Doria revoltou os clubes quando informou que os elencos só poderiam voltar a treinar a partir de 1º de julho. A decisão acabou amenizada, e os atletas puderam retornar aos CTs na semana anterior, mas apenas para testes físicos.





Na última segunda-feira, houve novos ruídos: Doria disse que os times paulistas só poderiam começar o Brasileirão depois de encerrar o Paulistão, o que gerou reação da CBF.





Veja o comunicado da Federação Paulista de Futebol:





A Federação Paulista de Futebol e os Clubes do Campeonato Paulista Série A1 - 2020 realizaram novo Conselho Técnico, por meio de videoconferência, nesta quinta-feira. A partir da autorização concedida pelo Governo do Estado de São Paulo para que a competição seja retomada no dia 22 de julho, os clubes decidiram:





- Conforme determinado pelo Governo do Estado, as partidas restantes do Campeonato Paulista serão realizadas apenas nas cidades que estarão na fase amarela do plano de enfrentamento do Coronavírus ou autorizadas pelo Centro de Contingência da Covid-19. Com a constante atualização das cores das regiões, os locais e horários das partidas serão definidos nos próximos dias e comunicados oficialmente;





- A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes que não puderem atuar em suas sedes, se assim for solicitado pelas agremiações;





- O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de três meses, se fez necessária apenas uma adequação nas datas das partidas, de registro e de inscrição de atletas. Deste modo, foi definido que a data-limite para o registro de jogadores será 20 de julho e a inscrição para a competição, 21 de julho. Segue mantida também a possibilidade de troca de 4 atletas antes das quartas de final, conforme previsto no REC;





- A FPF já enviou ofício ao Ministério da Cidadania e à Secretaria de Esportes informando que não haverá qualquer alteração no Regulamento Específico da Competição e tratando sobre a adequação dos prazos de registro e inscrição;





- Como as partidas serão realizadas sem público, os clubes e a FPF farão uma ampla divulgação para evitar aglomeração de torcedores no entorno dos estádios, respeitando as regras de isolamento social preconizadas pelas autoridades de saúde;





- Apenas o Botafogo Futebol SA divergiu solicitando adiamento do reinício da competição e contra a adequação de datas de registro e inscrição de atletas, o que o presidente do Conselho de Administração do Botafogo SA, Adalberto Baptista, chamou de “mudança de regulamento”. Ambos os pleitos foram rejeitados pelos 15 demais clubes.





Globo Esporte