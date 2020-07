Federação tem plano alternativo de retomar o Paranaense com jogos em Santa Catarina

(Foto: arte globoesporte.com)









A Federação Paranaense de Futebol (FPF) tem três planos para conseguir retomar o campeonato estadual o mais rápido possível. O primeiro foi buscar ajuda com os vereadores para que pressionem a prefeitura de Curitiba a conseguir a liberação dos jogos na capital e, assim, poder executar a tabela e as datas previstas, no dia 18 de julho.





A segunda e terceira opção passam por formas de retirar Curitiba do cronograma de jogos das fases finais do Paranaense. O Plano B seria levar algumas partidas para o interior, como os jogos de Coritiba e Paraná Clube em Ponta Grossa, por exemplo. Veja a tabela do Paranaense e o chaveamento dos jogos





O Plano C é realizar os jogos dos times da capital na cidade de Joinville, distante cerca de 130 quilômetros de Curitiba. O estado vizinho retomou o futebol na última quarta-feira com jogos de seu estadual. A prioridade da entidade é que o Paranaense aconteça como está previsto no ofício encaminhado para os vereadores, mas não se descarta até mesmo a mudança de estado. (confira abaixo a tabela completa proposta pela FPF)





A dificuldade em relação a Curitiba é abrir caminho para negociação. O município adotou de forma integral o decreto estadual para a pandemia, que restringe diversas atividades, entre elas, a realização dos treinos dos clubes. As secretarias municipais e estaduais de saúde, nesse momento, nem sequer cogitam em discutir flexibilizações.





As restrições do decreto estadual tem duração até a próxima segunda-feira, mas podem ser postergados, conforme o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). O Paraná vive o momento mais grave da pandemia de coronavírus e chegou a 37.001 casos confirmados do novo coronavírus na última, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado registra 914 mortes por causa da Covid-19.





Veja abaixo a tabela apresentada pela FPF





QUARTAS DE FINAL





19/07/20 – Jogo de ida

Paraná Clube x Coritiba – Vila Capanema

23/07/20 – Jogo de volta

Coritiba x Paraná Clube – Couto Pereira

18/07/20 – Jogo de ida

Rio Branco-PR x FC Cascavel – Estradinha

22/07/20 – Jogo de volta

FC Cascavel x Rio Branco-PR – Estádio Olímpico Regional

19/07/20 – Jogo de ida

Londrina x Athletico – Estádio do Café

23/07/20 – Jogo de volta

Athletico x Londrina – Arena da Baixada

18/07/20 – Jogo de ida

Cianorte x Operário-PR – Albino Turbay

22/07/20 – Jogo de volta

Operário-PR x Cianorte – Germano Krüger





SEMIFINAIS





Jogos de ida: 26 de julho

Jogos de volta: 29 de julho





FINAIS





Jogo de ida: 2 de agosto

Jogo de volta: 5 de agosto