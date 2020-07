Ferj volta a cobrar taxas maiores de Botafogo e Fluminense na 5ª rodada da Taça Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) voltou a cobrar mais de Botafogo e Fluminense do que de Flamengo e Vasco na 5ª rodada da Taça Rio.





Enquanto as despesas operacionais nos jogos de Botafogo e Fluminense foram, respectivamente, R$ 12 mil e 13 mil, do Flamengo foi R$ 2,8 mil e do Vasco R$ 1,9 mil.





Vale ressaltar que, por não terem sido mandantes, Bota e Flu dividiram os custos em 50/50 com Portuguesa e Macaé. Mesmo assim, as despesas operacionais ficaram superiores às de Fla e Vasco. Na rodada anterior, a federação havia cobrado valores 10 vezes superiores à dupla.





O clima entre a dupla e a Ferj esquentou desde o início das conversas sobre a retomada do Campeonato Carioca. Bota e Flu seguem aliados na posição contrária ao retorno do Estadual em meio à pandemia do novo coronavírus. Neste sábado, às vésperas da semifinal, inclusive, os dois soltaram um manifesto juntos em protesto à federação.





Coincidentemente, as equipes se enfrentarão neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Quem avançar, irá enfrentar o Flamengo ou o Volta Redonda na decisão da Taça Rio. O Fluminense tem a vantagem do empate por ter classificado em primeiro de seu grupo.





