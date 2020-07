Flamengo anuncia contratação do técnico Domènec Torrent

Agora é oficial: Domènec Torrent é o novo treinador do Flamengo. O treinador catalão de 58 anos, que assinou nesta sexta-feira contrato válido até dezembro de 2021, foi anunciado pelo clube, em um comunicado enviado para sócios-torcedores. Ex-auxiliar de Pepe Guardiola, ele será o substituto de Jorge Jesus no comando do time rubro-negro.





- Oi, sou Domènec. Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar para ganhar títulos. Nos vemos em breve. Muito obrigado! - disse o novo treinador, em vídeo divulgado pelo Flamengo.





Sabia-se já nos últimos dias que Torrent havia sido o escolhido pelo Flamengo, que também se reuniu com Carlos Carvalhal, ex-Rio Ave, e Fernando Hierro, ex-comandante da seleção espanhola. O vínculo vai até o fim do mandato de Rodolfo Landim, e ele e sua comissão vão receber, ao todo, 2,25 milhões de euros (cerca de R$ 13,7 milhões na cotação atual).





Este será o segundo trabalho de Torrent como treinador desde que deixou de ser assistente de Guardiola. Antes, comandou o New York City FC, da MLS, entre 2018 e 2019. No Flamengo, terá a oportunidade de se livrar de vez do selo de auxiliar. Em seu currículo, Dome tem também trabalhos por Palamós, Palafrugell e Girona, clubes da Catalunha, antes de conhecer Guardiola.





O acerto entre as partes aconteceu no início da semana, mas os últimos dias foram utilizados para a revisão do contrato e solução de pequenas pendências antes da assinatura.





Negociação em uma semana





Do flerte ao relacionamento sério, a última semana foi de troca de olhares e muita conversa. O primeiro contato direto aconteceu por telefone, com Marcos Braz. Após reunião em Madri no último sábado, já com a presença do diretor Bruno Spindel, a negociação teve início de fato na última terça-feira.





A negociação foi conduzida em parceria com o empresário Carlos Leite. Dome, como costuma ser chamado pelos jogadores, terá a companhia de três auxiliares espanhóis na comissão técnica. Jordi Guerrero será o auxiliar técnico, e Jordi Gris, o analista de desempenho. Haverá ainda a chegada de um preparador físico.





Além do salário, houve ainda um pomposo acordo de premiações por metas, em processo similar ao que aconteceu com Jorge Jesus.





