Flamengo cobra suposta dívida de quase R$ 1 milhão do hospital de campanha do Maracanã; clube nega

Por Nicholas Araujo

O Flamengo estaria cobrando uma dívida de quase R$ 1 milhão do hospital de campanha instalado no Maracanã, que vinha sendo utilizado para atender pacientes em estado mais leve do novo coronavírus. As informações são do jornalista Ruben Berta.



O hospital passou por algumas confusões nos últimos dias, com pacientes sendo retirados da unidade e protestos de funcionários que estão sem receber.





A reportagem mostra que o clube cobra dívidas em relação as contas de junho, que envolvem gastos com água, luz e gás do hospital, no total de R$ 668,1 mil. Um e-mail enviado por Severiano Braga, gerente de Operações de Estádios do Flamengo, encaminhado ao Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã, fala ainda de outros R$ 325 mil de julho, sendo assim, somando uma dívida de R$ 993,1 mil.





“Precisamos da definição da desmobilização das áreas cedidas, bem como demais ações no complexo. A turma do Iabas fala que não tem mais nada a fazer, a turma da Fundação (Saúde, interventora do estado), que não fomos apresentados formalmente, diz que não pode falar nada e que depende da Secretaria da Saúde e ainda diz que os fornecedores do Iabas que se entendam com eles. O que está ocorrendo é que ninguém assume nada e além do Maracanã existem fornecedores que estão sem receber pelos seus serviços prestados”, escreveu Severiano Braga no e-mail.

Hospital de campanha

Em abril deste ano foi assinado um contrato com o consórcio do Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, onde foi cedido forma não onerosa ao Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) o espaço para o hospital de campanha, desde que a Organização Social arcasse com os custos de consumo. Em caso de não pagamento, estava prevista uma multa de 10% sobre o valor devido, além de juros de 1% ao mês.





O consórcio já havia mandado uma cara no último dia 20 ao Comitê de Fiscalização pedindo providências. A primeira reclamação partiu do próprio presidente do clube, Rodolfo Landim, no último dia 17. Com a desmobilização do hospital, que retirou os pacientes no último fim de semana, porém, não houve retorno positivo em relação ao pagamento da dívida.





Em resposta ao Blog do Esporte, o clube carioca informou que quem está cobrando esta dívida é consórcio que administra o Maracanã e não o clube. Não obtivemos retorno do consórcio que administra o estádio até o fechamento desta reportagem.