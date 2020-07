Flamengo e Bernardinho celebram parceria com o Sesc-RJ no vôlei: "Momento histórico"

A parceria vinha sendo ensaiada há tempos. Nesta sexta-feira, em coletiva transmitida pelas redes sociais, Flamengo e Sesc-RJ formalizaram a união de forças para o time de vôlei feminino. Em um primeiro passo, o Rubro-Negro e a equipe de Bernardinho garantem que o projeto será a longo prazo. “Com a cara do Flamengo”, o treinador afirma que a missão da parceria é formar uma referência mundial dentro de quadra.

- É um momento histórico. Há algum tempo conversávamos sobre essa possibilidade, em total alinhamento com o Sesc. E o fruto serão vitórias no campo. A força e a penetração, essa capilaridade que o Flamengo traz vai certamente nos fortalecer na nossa missão. Estamos felizes em dar esse primeiro passo. É o início formal, mas é um trabalho que já vem acontecendo. Mão na massa, avaliando quais são os próximos passos. Estamos prontos para construir o maior projeto que vai inspirar muita gente no Brasil afora - disse o treinador.





Botafoguense, Bernardinho já havia passado pelo Flamengo como jogador, em 1987. Nesta sexta, na volta à Gávea, foi apontado por ter a cara do time rubro-negro, de acordo com o presidente Rodolfo Landim.





- É um dia histórico, estamos reunindo Flamengo, Sesc, tendo um dos maiores vencedores do esporte brasileiro, um dos maiores ícones, que é o Bernardinho. E isso dá a dimensão do Flamengo. Prazer enorme de poder fazer isso, um projeto vencedor no vôlei, no qual queremos colocar muita energia, força. É um primeiro passo para o que a gente espera ser uma parceria de longo prazo - disse o dirigente, que também traçou paralelo entre Bernardinho e Jorge Jesus, técnico do time de futebol, mas que está de saída da Gávea.





As conversas entre Bernardinho, Sesc-RJ e Flamengo começaram há dois anos. O namoro para uma possível união de forças se prolongou por algum tempo, mas foi formalizado nesta semana, em meio à pandemia do Covid-19. Após cancelar o projeto do time masculino, o Sesc, maior campeão da história da Superliga, com 12 títulos, viu no Flamengo, clube de maior torcida no Brasil, um parceiro ideal após a crise causada pelo Covid-19. Já o Rubro-Negro, um ano após voltar à elite nacional, vê no clube multicampeão a chance de brigar por títulos no vôlei.





Na reunião virtual promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol, na última quarta-feira, com os clubes preponentes a jogar a temporada, o Flamengo abriu mão da vaga na Superliga. A parceria decidiu que o novo Sesc-RJ/Flamengo vai disputar a competição pela vaga do clube de Bernardinho.





- A parceria veio obviamente a fortalecer os clubes a passarem pela crise. Mas a ideia surge muito antes do início da pandemia, dessa vontade de fazer algo maior, unindo uma marca tão forte como o Flamengo com um projeto sedimentado como o Sesc. Mas, volto a dizer, o esporte no mundo sofreu, está sofrendo. As empresas que hoje patrocinam, a verba de marketing sofreu, a empresa vai defender o caixa. Há um redimensionamento de receita, de patrocínios, de pagamentos de salário, todos estão vivendo isso, e o esporte não é exceção. Temos de encontrar novas formas de chegar aos nossos consumidores, já que por algum tempo não teremos estádios lotados. Essa parceria nos fortalece no sentido de passarmos por esse momento e sairmos mais forre, com capacidade de penetração entre os jovens. Importante termos humildade de reconhecer o momento para todos. Sem vitimismo, encontrar os caminhos, de forma consistente, com muita responsabilidade, governança que sempre pautou o Sesc e que pauta agora o Flamengo. Sem loucuras, sem promessas vãs e fazer as coisas de forma correta - disse o treinador.





A ideia dos clubes é mandar seus primeiros jogos no ginásio da Gávea, ainda em um cenário sem a presença de público. Quando a pandemia chegar ao fim, porém, o plano é que a nova equipe passe a jogar no Maracanãzinho. Para isso, o Flamengo planeja estender a concessão do complexo do Maracanã por 25 anos - o contrato atual vai até novembro.





- Nessa fase inicial que estamos passando, sem presença de público, é natural que vamos jogar mesmo no ginásio da Gávea. Com a volta do público, Maracanãzinho, somos concessionários. Estamos em uma situação que foi renovado com o Flamengo até novembro. Temos acompanhado, pode ser que seja estendido. E estamos em processo de licitação para os próximos 25 anos, que está em curso. Flamengo não esconde que tem o interesse de pegar essas áreas como concessionário. Colocar um projeto por muitos e muitos anos. Essa é a ideia que a gente tem, colocar um centro poliesportivo. Se ficarmos por 25 anos, tentar transformar em um ambiente em que naturalmente o torcedor do Flamengo vai frequentar. E montar outras coisas naquele ambiente para que seja um espaço para o rubro-negro - afirmou o presidente do Flamengo.





Durante a coletiva, Bernardinho não deu detalhes de como planeja montar a equipe. É certo, porém, que haverá mudanças. Tandara, que já acertou com o Osasco, não fará parte do projeto - deverá ser substituída pela oposta Lorenne. Algumas jogadoras da última temporada, porém, seguirão no projeto.





