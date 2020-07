FMF se reunirá com clubes nesta terça para discutir a volta do Mineiro; Governo mantém cautela

(Foto: Frederico Ribeiro)









A Federação Mineira de Futebol convocou representantes dos 12 clubes que disputam o Módulo I do Campeonato Mineiro para uma reunião virtual, na tarde desta terça-feira. A ideia é discutir detalhes para o retorno da competição.





A informação, inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia, foi confirmada pelo GloboEsporte.com, em contato com Leonardo Barbosa, diretor de competições da FMF. A convocação para a reunião foi encaminhada aos clubes pelo próprio Leonardo, na manhã desta segunda-feira. A ideia é discutir, agora com todos os clubes, uma data para retorno e de que forma ele aconteceria. A Federação aguarda uma resposta do Governo, que mantém cautela sobre a data da volta.





No fim do mês passado, a Federação, em parceria com os departamentos médicos do América, do Atlético e do Cruzeiro, apresentou ao governo de Minas Gerais um protocolo para que o Estadual fosse retomado no dia 26 de julho. Em função do agravamento do cenário da pandemia do novo coronavírus no estado, o Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais avaliou que "nenhum protocolo seria adequado ao momento".





O Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que a volta do Campeonato Mineiro após o dia 26 de julho vai depender de uma diminuição avanço da Covid-19 e de uma nova avaliação dos protocolos. No dia em que houve a negativa do governo, Carlos fez questão de elogiar os protocolos apresentado pela FMF, ao quais caracterizou como "bons, muito sérios, que demonstram muito cuidado e muita atenção com a epidemia".





Agora, a Federação espera uma nova sinalização do estado para poder dar andamento à retomada do Mineiro. Em contato com a reportagem na manhã desta segunda, a assessoria do Governo de Minas Gerais informou que a posição da entidade segue a mesma: nada de autorização para a volta do futebol, por enquanto.





O Campeonato Mineiro foi paralisado ao fim da nona rodada da primeira fase, restando duas rodadas para o fim da mesma. Se o regulamento inicial da competição for mantido, a semifinal e a final serão disputadas em duelos de ida e volta. Sendo assim, seriam necessárias seis datas para o término da elite do Estadual.





Globo Esporte