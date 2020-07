Fora da seleção brasileira desde 2016, Oscar diz que aceitaria defender a China

(Foto: Getty Images)











A oportunidade de defender a seleção chinesa depois de um processo de naturalização não atrai apenas jogadores que não tiveram grandes oportunidades na seleção brasileira. O meia Oscar, que disputou a Copa do Mundo de 2014 com o Brasil, mas não é convocado desde 2016, afirmou estar à disposição para jogar pela China, caso as regras da Fifa para atletas atuarem por dois países diferentes mudem.





- Eu posso pensar sobre isso. É difícil ir para a seleção brasileira porque jogo aqui agora, e na China veem como jogo bem. Então, se a seleção da China precisar de um bom meia, eu posso ajudar, se mudarem (as regras). Gosto da China, e acho que os jogadores que trocarem de nacionalidade para jogar pela China podem ir bem - disse Oscar, em entrevista à "CGTV".





A China começou o processo de contar com jogadores brasileiros em sua seleção nacional no passado, naturalizando atletas que estavam há pelo menos cinco anos no país. O primeiro a ser convocado foi Elkeson, que passou a se chamar Ai Kesen, seguindo as regras do país, que obriga os naturalizados a abrirem mão do passaporte original para se tornarem chineses. Ricardo Goulart também já concluiu sua naturalização, mas ainda não foi liberado para ser convocado.





A princípio, uma naturalização não seria o suficiente para Oscar estar apto a defender a China, uma vez que a Fifa proíbe jogadores de disputarem competições oficiais por dois países diferentes. Como já jogou torneios como Copa do Mundo, Copa das Confederações e eliminatórias pelo Brasil, o meia teria que aguardar uma mudança nas regras.





Oscar foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 2011 e, desde então, atuou em 48 partidas pela equipe, marcando 12 gols. Ele foi chamado pela última vez por Dunga, em 2016, quando ainda estava no Chelseaa - e jamais foi convocado na era Tite.





O meia rumou para a China em 2017, ainda aos 25 anos, e desde então defende o Shanghai SIPG, sendo uma das estrelas da Superliga do país.





Globo Esporte