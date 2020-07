Fortaleza supera Sport nos pênaltis e faz clássico na semifinal do Nordestão contra Ceará

(Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife)







O andamento do jogo foi, até certo ponto, uma surpresa. O Fortaleza, que escreve uma boa temporada, viu o Sport fazer a melhor partida desde a retomada do calendário. Com grande aplicação tática, o Rubro-negro chegou a anular a velocidade ofensiva do rival e criou boas chances. No entanto, faltou efetividade, e o confronto no Barradão, em Salvador, terminou em 0 a 0 no tempo normal. Na cobrança de pênaltis, o Tricolor do Pici foi muito mais efetivo, converteu as quatro primeiras cobranças e viu o Leão da Ilha perder as duas primeiras, com Leandro Barcia Patric. Agora, a equipe de Rogério Ceni faz a semifinal da Copa do Nordeste diante do grande rival Ceará.





Com data prevista para acontecer na próxima terça ou quarta-feira, a semifinal entre Fortaleza e Ceará, pela Copa do Nordeste, em jogo único, abre uma sequência de clássicos decisivos entre os rivais. Os dois times também disputam a final do Estadual.





A primeira etapa expôs um grande contraste na proposta de jogo dos times. O Fortaleza seguiu fiel às suas características. Trabalhou o toque de bola desde o goleiro Felipe Alves e, sem pressa, tentou manter o controle do confronto. Aos 28 minutos, o Tricolor do Pici teve a melhor chance, mas viu o chute de Romarinho passar muito perto da trave.





O Sport, por outro lado, esperou o rival fechado e saiu rápido nos contra-ataques. Com esse cenário, o Rubro-negro teria sido mais efetivo se tivesse um ataque mais inspirado. Afinal, Hernane Brocador desperdiçou as duas melhores oportunidades ao atrasar o passe e deixar o companheiro impedido e, na seguinte, resolveu driblar e se atrapalhou com a bola.





O Sport voltou para o segundo tempo mais incisivo e criou três boas chances seguidas. Na primeira, Hernane Brocador quase marca do meio-campo ao tentar encobrir o goleiro Felipe Alves, que estava adiantado e se recuperou com a defesa. Na sequência, o Leão da Ilha seguiu melhor, mas o Fortaleza assustou com dois chutes de Romarinho e Felipe. No fim, a falta de pontaria impediu a mexida no placar e a classificação foi decidida nos pênaltis.





Nesta segunda-feira, o Sport já volta a campo no Campeonato Pernambucano. A equipe rubro-negra, após ser eliminada na primeira fase da competição estadual, estreia no quadrangular do rebaixamento diante do Vitória, às 16h, na Ilha do Retiro. Depois, terá que disputar a Série A do Brasileiro.





Globo Esporte