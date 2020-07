FPF projeta volta das séries A2 e A3 do Paulista para agosto e setembro

(Foto: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)





A Federação Paulista de Futebol (FPF) tem uma projeção para que as séries A2 e A3 do estadual retornem em agosto e setembro, respectivamente. As duas competições foram suspensas em março devido a pandemia do novo coronavírus.

Série A2

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, disse, em entrevista a EPTV Ribeirão Preto, que projeta o retorno da série A2 entre 20 e 30 dias, ou seja, na primeira quinzena de agosto. No entanto, ele não previu uma dará para este retorno.





“É difícil falar sem ouvir os clubes. Vamos falar com eles na reunião de terça e vamos ver como vai andar a pandemia, se vamos conseguir mais lugares para fazer os jogos. Temos tempo para planejar isso, então provavelmente teremos de 20 a 30 dias de treinamentos”, ponderou.





A divisão deve seguir um protocolo de segurança e cuidados, da mesma maneira que acontecerá na série A1.





“Vai ser como fizemos na A1, vamos usar essa experiência que temos, explanar aos clubes como foram as medidas, conversar sobre período de treinamento necessário ao retorno e programar essa volta. Pedimos para a comissão médica preparar um protocolo, conversei com o governador João Dória, que está aguardando este protocolo assim como do Paulista feminino. Na A2 temos uma facilidade, temos o São Bento na Serie C e o São Caetano na Série D, mas essas competições são jogadas em fim de semana, mesmo que o campeonato avance, é possível fazer essa conclusão”, disse.

Série A3

Já a Série A3 deve acontecer de modo simultâneo com a Copa Paulista, competição utilizada pela Federação para os clubes que ficam sem calendário no segundo semestre. Mas Bastos tem mais cautela em falar sobre esta divisão.





“A Série A3 é um passo mais adiante. Nossa ideia é conversar com os clubes para que a gente faça a partir de setembro a volta do campeonato junto com a Copa Paulista, para minimizar custos. Queremos fazer um calendário para que o clube da Série A3 possa terminar a A3 e já ter elenco para disputar a Copa Paulista. Então, as competições seriam disputadas simultaneamente, para não terem que remontar seus elencos”, comentou.