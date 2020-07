Fulham perde, mas se classifica para final dos playoffs da segunda divisão inglesa

(Foto: Matthew Childs/Reuters)







Cardiff tentou, mas não conseguiu reverter a vantagem do Fulham na semifinal dos playoffs da segunda divisão inglesa. Apesar de ter vencido por 2 a 1 nesta quinta-feira, ficou atrás no placar agregado já que perdeu o jogo de ida. Com isso, o já classificado Brentford enfrentará o colega londrino Fulham em busca da última vaga para a elite do Campeonato Inglês.





O marcador foi aberto pelo Cardiff logo aos oito minutos de jogo, quando Nelson subiu mais alto para cabecear após batida de escanteio. O empate veio no lance seguinte. Fulham conseguiu avançar sem dificuldades e Cordova-Reid cruzou rasteiro para Kebano finalizar. No início do segundo tempo, a equipe do País de Gales voltou à frente do placar. Tomlin entrou e com dois minutos em campo conseguiu marcar o dele.





Artilheiro da temporada regular Championship, como é chamada a segunda divisão inglesa, Mitrovic não entrou em campo por um problema muscular. Ele também perdeu a partida de ida, mas deve estar de volta para a decisão.





A final que definirá o destino da última vaga da Premier League está marcada para a próxima terça-feira, 4, no estádio Wembley. O Brentford não disputa a primeira divisão desde a temporada 1946/47. Já o Fulham esteve entre a elite há menos tempo, em 2018/19.





Globo Esporte