Governador de SP confirma retorno do Paulistão para o dia 22 de julho

(Foto: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)









O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira que o Campeonato Paulista está autorizado a retornar no dia 22 de julho.





Ele esteve acompanhado, em coletiva de imprensa, pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e pelo ex-volante Mauro Silva, um dos vice-presidentes da entidade.





A Federação, um dia antes, havia pedido ao governo estadual que autorizasse o retorno do Paulistão para a data agora autorizada por Doria.





– No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão foi paralisado faltando seis rodadas para chegar ao final. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte, ao que tudo indica, começa o Campeonato Brasileiro – disse o governador.





O presidente da Federação Paulista disse que está em contato com a CBF para debater o calendário, dada a distância de apenas um dia entre a final do Paulistão e o começo do Brasileirão. A ideia é esperar a definição dos finalistas do Estadual para definir o que fazer com os jogos de abertura deles no Nacional.





– Vamos achar o melhor caminho, a melhor forma. Esse assunto vai ser tratado quando definir os dois finalistas. Depende de quem estiver na final – afirmou Reinaldo Carneiro Bastos.





Segundo João Doria, os jogos só poderão ocorrer em cidades que estejam na fase amarela do chamado Plano São Paulo, que determina a reabertura das regiões em meio à pandemia do novo coronavírus. É o caso, no momento, apenas da capital e de parte da Região Metropolitana – as sub-regiões Sudoeste e Sudeste, onde ficam municípios como Santo André, São Caetano e Diadema.





Cidades como Santos (fase laranja), Campinas (fase laranja) e Ribeirão Preto (fase vermelha) não poderiam receber partidas hoje. Se a situação não mudar até lá, terão que mandar os jogos em outros municípios.





– O Centro de Contingência da Covid-19 aprovou, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, com assistência médica da Federação Paulista de Futebol, o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e em estádios sem a presença da torcida – informou Doria.





O pedido da FPF havia incluído um protocolo de operação de jogos para a conclusão do Campeonato Paulista, interrompido no dia 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus.





O documento prevê menos de 200 pessoas nas partidas, divisão dos estádios por zonas e confinamento dos 16 clubes da Série A1 do Paulistão em locais previamente determinados para o controle dos profissionais envolvidos nas partidas.





– O futebol de São Paulo vai continuar respeitando vidas e cumprindo rigorosamente os protocolos – disse o presidente da Federação Paulista de Futebol.





Restam seis datas para o encerramento do Paulistão: as duas rodadas finais da fase de grupos, os jogos únicos nas quartas de final e nas semifinais e os dois jogos da grande decisão.





A volta do Paulistão gerou polêmica nesta semana. O governador João Doria chegou a declarar que os times de São Paulo não poderiam iniciar o Campeonato Brasileiro sem o encerramento do estadual. A CBF rebateu e garantiu estar alinhada com as equipes.





Nova reunião





A Federação Paulista de Futebol, em nota, anunciou que fará nova reunião com os clubes das duas principais divisões estaduais. Diz o comunicado:





"Foi convocado para esta quinta-feira, 11h, novo Conselho Técnico da competição com todos os clubes participantes para definir detalhes da retomada.





Na próxima terça-feira (14), também 11h, a FPF realizará reunião com os representantes do Campeonato Paulista Série A2 para discutir os próximos passos para o retorno da competição."





