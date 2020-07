GP da Hungria: Lewis Hamilton faz história e se torna o primeiro piloto com 90 poles na Fórmula 1

Lewis Hamilton se tornou neste sábado o primeiro piloto na história da Fórmula 1 a conquistar pela 90ª vez a pole position, na Hungria. Com mais um desempenho impressionante, o hexacampeão quebrou o recorde da pista de Hungaroring e fez 1m13s447 na etapa decisiva do treino, deixando o companheiro de equipe Mercedes Valtteri Bottas, líder do campeonato, em segundo lugar, 0s107 atrás.





A Racing Point teve excelente participação na classificação, e Lance Stroll ficou na terceira colocação, à frente de Sergio Pérez. Já a Ferrari demonstrou uma grande melhora em relação às corridas anteriores e fechou a terceira fila, com Sebastian Vettel à frente de Charles Leclerc.





Completaram os dez primeiros colocados, da sétima à décima colocações, Max Verstappen (RBR), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr. (McLaren) e Pierre Gasly (AlphaTauri).





O GP da Hungria começa às 10h10 (de Brasília) deste domingo, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A narração será de Cleber Machado, com comentários de Felipe Giaffone e Luciano Burti. O GloboEsporte.com também mostra a corrida em vídeo.





Resultado do treino









O que você precisa saber?





- Lewis Hamilton conquistou pela 90ª vez a pole position na F1.





- Melhor posição de largada de Lance Stroll desde o segundo lugar no grid do GP da Itália de 2017.





- Pela primeira vez, Racing Point coloca seus dois carros na segunda fila na F1.





- Primeira vez que a Ferrari vai largar com seus dois pilotos entre os dez primeiros em 2020.





Q1 - 18 minutos e cinco eliminados





A classificação começou com os pilotos entrando logo na pista com medo da chuva. Dos pilotos de ponta, Verstappen foi o primeiro a marcar tempo, com 1m16s136, mas ele foi logo superado por Hamilton (1m15s581) e Bottas (1m15s484). Em seguida, a dupla da Racing Point também superou o holandês, com Stroll apenas 0s273 atrás de Bottas, e Pérez a 0s386. Leclerc fez o quinto tempo.





A 12 minutos do fim, Hamilton assumiu a liderança, com 1m15s420 e depois baixou mais ainda sua marca para 1m15s366. Com bons tempos garantidos em caso de chuva, os primeiros colocados voltaram para os boxes.





Nos minutos finais, a ação recomeçou, e George Russell fez uma ótima volta em 1m15s585 para assumir provisoriamente o terceiro lugar. Mas a Racing Point logo depois estabeleceu uma dobradinha nas primeiras posições, com Pérez marcando 1m14s681 e Stroll, 1m14s895. Albon chegou a correr risco de ficar fora do Q2 com a RBR, mas subiu para sétimo, depois caindo para 11º, enquanto Sainz e Norris ficaram em quarto e quinto, atrás de Hamilton.





Acabaram eliminados Daniil Kvyat, da AlphaTauri, os dois pilotos da Haas e os dois da Alfa Romeo. O campeão mundial de 2007 Kimi Raikkonen ficou com uma melancólica última colocação.





Eliminados





16º KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)

17º DANIIL KVYAT (ALPHATAURI)

18º ROMAIN GROSJEAN (HAAS)

19º ANTONIO GIOVINAZZI (ALFA ROMEO)

20º KIMI RAIKKONEN (ALFA ROMEO)





Q2 - 15 minutos e cinco eliminados





A segunda parte da classificação começou com Stroll fazendo o melhor tempo, com 1m15s296, e Pérez 0s098 atrás, ambos com os pneus médios médios, Com os macios, Lando Norris fez 1m15s203, 0s064 à frente do companheiro Sainz. Mas aí veio Hamilton, que, com pneus médios, quebrou o recorde da pista, com 1m14s261, 0s269 à frente de Bottas. Com macios, Vettel fez o terceiro tempo.





No finalzinho, Norris marcou 1m15s085 e subiu para terceiro, mas foi superado por Leclerc, com 1m15s006, e Verstappen, com 1m14s976. Também garantiram vaga no Q3 Sainz e Gasly. Já os pilotos da Racing Point não melhoraram o tempo com os pneus médios de propósito para largarem com os médios de suas melhores voltas no Q2.





A surpresa negativa foi a eliminação de Alexander Albon, em 13º. O tailandês ficou 0s7 atrás do companheiro Max Verstappen e acabou até mesmo atrás de George Russell com a Williams. Os dois pilotos da Renault, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, e Nicholas Latifi (Williams) também caíram.





Eliminados





11º DANIEL RICCIARDO (RENAULT)

12º GEORGE RUSSELL (WILLIAMS)

13º ALEXANDER ALBON (RBR)

14º ESTEBAN OCON (RENAULT)

15º NICHOLAS LATIFI (WILLIAMS)





Q3 - dez minutos e disputa pela pole





Stroll foi o primeiro a estabelecer uma marca razoavelmente competitiva, com 1m14s671, mas aí vieram os dois pilotos da Mercedes e detonaram o tempo do canadense: Hamilton, com 1m13s613, novo recorde da pista, e Bottas, com 1m13s924.





Na última tentativa, Hamilton melhorou ainda mais seu tempo, em 0s166, e garantiu a pole position. Bottas também melhorou, mas desta vez ficou atrás de seu companheiro, 0s107 atrás.





Globo Esporte