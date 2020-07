Hamilton vê acidente de corrida em lance com Albon, que chama rival de "mau perdedor"

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)









Um dos lances que praticamente selou o pódio do GP da Áustria, neste domingo, foi a batida entre Lewis Hamilton e Alexander Albon na últimas voltas da corrida. O tailandês da RBR tentou a ultrapassagem em cima do piloto da Mercedes por fora na curva 4, mas ambos acabaram se tocando.





Albon levou a pior, saiu da pista e abandonou a corrida. Os comissários determinaram culpa de Hamilton e puniram o hexacampeão com cinco segundo, fazendo ele cair de segundo para quarto após a bandeirada. Lewis lamentou mais um incidente entre ele e Albon (que já havia acontecido no GP do Brasil de 2019), aceitou a penalidade, mas disse enxergar o lance como acidente de corrida.





- Não foi um grande fim de semana para mim. O lance de ontem foi culpa minha, mas foi esquisito ser punido hoje durante a preparação para a corrida, mas é o que é e isso não me desestabilizou. Apenas me encorajou a ir à pista e pilotar da melhor forma que poderia. E sinto que fiz isso, mantendo um bom ritmo para pegar o Valtteri. Mas aí teve o cenário infeliz com o Alex. Não consigo acreditar que nos tocamos mais uma vez, mas senti que foi um incidente de corrida. De qualquer forma, aceitarei qualquer que seja a punição que acham que mereço e seguirei adiante.





O tailandês havia aproveitado a entrada do carro de segurança causado por um incidente com Raikkonen para ir aos boxes por pneus macios novos. A dupla da Mercedes se manteve na pista com compostos duros. Mais veloz, o tailandês tentou a manobra, que acabou dando errado. No calor do momento, Albon usou o rádio para dizer que Hamilton era mau perdedor (veja no vídeo abaixo). Mais tarde, explicou como se sentia em relação ao lance.





- Eu ainda estou de cabeça quente, então tenho de ter cuidado com o que falo. Sinto que podia ter ganho a corrida. Claro que a Mercedes era mais veloz, mas a equipe (RBR) fez uma ótima estratégia. Quando eu fiz a parada nos boxes, não sabia em que posição sairia ou o que estava acontecendo na pista. Assim que tudo se encaixou, parecia uma bom cenário para nós. Eu sabia que eles estavam com pneus duros que as primeiras cinco voltas (do novo jogo de pneus macios) serviria para eu realizar as ultrapassagens. Eu estava confiante com a sensação dentro do carro na última parte da corrida - explica.





Questionado se o lance teria sido parecido com a batida entre os dois no GP do Brasil de 2019, quando Hamilton também foi punido, assumiu a culpa e pediu desculpas, Albon afirma que o acidente deste domingo foi pior, já que crê que também teve culpa no lance de Interlagos. Alex crê que deu todo espaço para o piloto da Mercedes em Spielberg a fim de evitar o contato.





- Essa parece pior. No Brasil, eu sinto que foi meio a meio a culpa. Mas agora, eu sinto que já tinha concluído a ultrapassagem e estava focado no Bottas, porque foi tão tardio o contato. Sempre há risco de ultrapassar por fora, mas eu dei o espaço que consegui dar. Eu estava na beira da pista e sabia que se desse o máximo de espaço possível, dependeria dele bater ou não.





Para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, a punição de cinco segundos foi muito dura.





- Definitivamente, da minha perspectiva, foi uma punição muito dura. Vimos o vídeo algumas vezes e ele estava com o volante completamente virado para a direita. Foi diferente da primeira volta, quando Lewis precisou diminuir para não jogar o Albon para fora. Então na minha opinião, não é justificável. Mas eu entendo a complexidade do trabalho de ter de tomar as decisões corretas. Algumas vão a seu favor, outras, contra - afirma o dirigente.





Com a punição por ignorar as bandeiras amarelas nos sábado, somada à penalidade de hoje, o britânico chegou a sete pontos na carteira. Agora, Hamilton já tem mais da metade dos pontos necessários para ser suspenso por uma corrida, que ocorre quando um piloto soma 12 pontos no período de um ano.





