Inter de Milão vence o Genoa por 3 a 0 e reassume vice-liderança do Italiano

Ainda com uma ínfima esperança matemática de título, a Inter de Milão venceu o Genoa neste sábado, por 3 a 0, fora de casa, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. Romelu Lukaku, duas vezes, e Alexis Sánchez marcaram os gols da partida.





Lukaku abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, completando de cabeça, na pequena área, o cruzamento de Biraghi. No segundo tempo, Moses cruzou para Sánchez ampliar, aos 37, e nos acréscimos, Lukaku marcou o gol mais bonito da partida: lançado por Brozovic em contra-ataque, o belga entrou na área pela direita, pedalou na frente do marcador e chutou de esquerda, sem chance para o goleiro.





A Inter de Milão chegou aos 76 pontos, um à frente da Atalanta, que empatou com o Milan na véspera, na abertura da 36ª rodada.





Neste domingo, a Juventus, líder com 80 pontos, encerra a rodada contra a Sampdoria, em Turim, e se vencer garantirá com duas rodadas de antecedência seu nono título italiano consecutivo.





A única chance de virada para a Inter de Milão, além de vencer seus dois jogos restantes (Napoli, em casa, e Atalanta, fora), é que a Juventus some apenas um ponto nas três últimas rodadas (depois da Sampdoria, o time de Turim vai enfrentar o Cagliari, fora, e fará o clássico contra a Roma, em casa).





Globo Esporte