Inter faz vistoria e cogita mandar jogo contra o Aimoré na Arena do Cruzeiro-RS

A saga do Inter em busca de um lugar para mandar o jogo contra o Aimoré, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela 6ª rodada do Gauchão, o leva a Cachoeirinha. Após cinco tentativas frustradas, o clube fez uma nova vistoria, agora na Arena do Cruzeiro-RS, na cidade na Região Metropolitana de Porto Alegre.





A informação foi confirmada ao ge pelo presidente do Cruzeiro, Dirceu Castro. De acordo com o dirigente, o Inter aprovou as condições do gramado para a partida. O estádio ainda está em obras, mas tem todos os laudos necessários para receber o jogo.





– Eu fiz contato com o Rodrigo Caetano (executivo do Inter) e deixei nossa Arena à disposição. Houve o interesse realmente, e eles fizeram a vistoria. Em princípio, aprovaram. Está tudo pronto se alguém quiser jogar. Fizemos contato com o prefeito, e em princípio não tem problema. Agora, não depende mais de nós – disse Castro.





O prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, por sua vez, sinalizou positivamente sobre a possibilidade de o município receber a partida. O Comitê de Crise de Cachoeirinha se reunirá a partir das 12h desta segunda-feira para avaliar a possibilidade e bater o martelo. Como a Arena Cruzeiro fica afastada da zona urbana, o entendimento é de que o risco de aglomeração é reduzido.





– Há a questão do protocolo, que é bem rígido. Se ocorrer a disposição de liberar, encaminharemos esta situação. O estádio é em local mais retirado. Todos são testados. Chegam e vão embora, o que não permite proliferar a questão do contágio. Penso que a cidade não terá prejuízo. Pelo contrário. Servirá para promover, assim como o Cruzeiro-RS – disse Breier.





Até o momento, o Inter já teve cinco alternativas frustradas por estádios para mandar o jogo. O clube tinha o Beira-Rio e o CT Morada dos Quero-Queros, das categorias de base, como prioridades. Mas recebeu vetos das prefeituras de Porto Alegre e Alvorada.





A Prefeitura de Caxias do Sul também proibiu uma nova partida do clube no Estádio Centenário – para onde estava marcado o jogo. O mesmo ocorreu com o Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O Inter também vistoriou a Arena Alviazul, do Lajeadense, mas não aprovou o gramado.





As condições dos gramados, aliás, são motivos de reclamação do clube. Após o empate em 1 a 1 com o Esportivo, o técnico Eduardo Coudet disparou contra o estado do gramado da Montanha dos Vinhedos e disse até que "se for para jogar assim, que busquem outro treinador".





Ele já havia criticado a grama do Estádio Centenário depois do Gre-Nal. No último sábado, o vice de futebol Alessandro Barcellos chegou a sugerir que o Gauchão seja encerrado até fora do Rio Grande do Sul devido às más condições do gramado.





O Inter enfrenta o Aimoré na próxima quarta-feira, com local e horário a definir, pela 6ª rodada do Gauchão. A equipe lidera o Grupo A com oito pontos e precisa vencer para garantir a liderança sem depender de resultados paralelos.





Globo Esporte