Jornal alemão diz que Sebastian Vettel está negociando com a Aston Martin para 2021

(Foto: Charles Coates/Getty Images)







O alemão Sebastian Vettel está negociando com a equipe Aston Martin para a temporada 2021. Foi o que afirmou o jornal alemão "Bild", que disse que o tetracampeão mundial, que não renovou seu contrato com a Ferrari, seria um nome forte para equipe equipe britânica, que ano que vem substituirá a Racing Point.





Depois de o espanhol Fernando Alonso ter sido anunciado pela Renault, o nome de Vettel ficou mais forte na escuderia do bilionário Lawrence Stroll. Mesmo com o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, ter negado continuamente que não teria uma vaga para o alemão.





O time inglês hoje conta com o mexicano Sergio Pérez, que tem contrato até 2022 e um patrocínio que traz muito dinheiro, além do filho do dono da equipe, o canadense Lance Stroll.





No entanto, existe uma cláusula no contrato de Perez que permitiria a Racing Point antecipar sua saída. De acordo com o Bild, essa cláusula de saída poderia ser ativada até o dia 31 de julho e renderia uma compensação financeira milionária ao mexicano.





Chefe da RBR, Christian Horner levantou essa possibilidade quando perguntado se Vettel retornaria à equipe onde foi tetracampeão mundial.





- Acho que ele tem algumas opções disponíveis. Suponho que a Racing Point ou um ano fora para reavaliar as opções. Eu não acho que Lance será demitido. É claro que os contratos dos pilotos entre as equipes, você nunca sabe o que há neles. Tenho certeza que talvez eles tenham opções, pontos de ruptura, ou qualquer outra coisa. Mas isso não é da nossa conta - disse Horner à tv "Sky F1".





