Jürgen Klopp é eleito o melhor técnico da temporada inglesa e leva "bronca" de Alex Ferguson

(Foto: Divulgação / Liverpool FC)









A Associação de Treinadores da Premier League (LMA, na sigla em inglês) elegeu Jürgen Klopp como o melhor técnico da temporada, depois que o alemão conseguiu conquistar o campeonato para o Liverpool após 30 anos de espera.





Sir Alex Ferguson foi encarregado de anunciar o prêmio que a partir de agora carrega o nome do ex-treinador do Manchester United.





Na votação o segundo lugar ficou com Chris Wilder, vencedor do prêmio no ano passado, após sua grande temporada no comando do Sheffield United, no retorno do modesto clube à Premier League.





- Jürgen, fantástico. Falamos sobre o Leeds ter passado 16 anos no Championship (segunda divisão), mas os 30 anos desde que o Liverpool havia conquistado seu último campeonato... incrível. Você merece totalmente. O nível de desempenho do seu time foi excelente. Sua personalidade toma conta de todo o clube. Foi uma temporada maravilhosa - disse Ferguson à emissora Sky Sports, brincando ainda com Klopp.





- Vou te perdoar por ter me acordado às 3h30 da manhã para me dizer que você havia vencido a liga. Obrigado... mas de qualquer forma é totalmente merecido. Bom trabalho - acrescentou.





O treinador alemão respondeu brincando:





- Eu sei que não é 100% adequado para um treinador do Liverpool... mas eu o admiro. Lembro que você foi o primeiro treinador britânico que conheci. Tomamos café da manhã juntos. Não sei se ele se lembra, mas para mim foi como conhecer o Papa. Foi absolutamente maravilhoso e desde essa primeira vez nos damos bem. Naquele momento, eu não sabia que um dia teria um troféu em minhas mãos com o nome dele - lembrou Klopp.





Globo Esporte