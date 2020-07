Justiça revoga liminar que autorizava volta do Cruzeiro ao Profut e clube prepara recurso

A Justiça de Minas Gerais revogou a liminar que dava direito ao Cruzeiro retornar ao Profut. Essa decisão ainda não é definitiva e cabe recurso. O clube conseguiu retornar ao programa em abril deste ano depois de ser excluído do Profut no início de 2020. A Raposa atrasou o pagamento das parcelas de suas dívidas no programa.





Na tarde deste sábado, o Cruzeiro confirmou por meio de nota estar ciente da decisão da Justiça e disse que prepara recurso por meio do seu departamento jurídico. O clube informou ainda que deve conceder entrevista coletiva ao longo da semana para explicar imbróglio.





O Cruzeiro havia conseguido retornar ao programa em abril deste ano depois de entrar na Justiça e se basear que a exclusão foi ilegal em função de que “nenhum contribuinte poderia ser excluído antes da consolidação do parcelamento". O Cruzeiro admite as parcelas em atraso, mas pede revisão do valor em função de considerar que há crédito em seu favor no Profut.





O clube mineiro foi notificado em fevereiro deste ano sobre a inadimplência com o programa do governo federal em relação as parcelas feitas em 2019, ainda na gestão de Wagner Pires de Sá - o ex presidente e sua chapa renunciaram no fim do ano passado a gestão celeste. O clube foi comandado por um Conselho Gestor até a votação para um mandato tampão, realizada em maio deste ano, culminando com a eleição de Sérgio Santos Rodrigues, que comanda o clube até o fim de 2020.





Caso seja mesmo excluído em definitivo do Profut, o Cruzeiro perderá todos os benefícios que obteve no momento da adesão e voltará a ter receitas bloqueadas e penhoradas pelo governo.





Íntegra da nota do Cruzeiro





"O Cruzeiro Esporte Clube confirma ter ciência da sentença que revoga a liminar, antes deferida, para julgar improcedente o pedido de retorno ao parcelamento do PROFUT.





Não obstante a gestão temerária pela qual passou o Clube recentemente – o que acabou, dentre muitas nefastas consequências, levando ao afastamento da entidade do PROFUT – o novo Cruzeiro acredita, com o devido respeito à decisão, que seu pedido judicial se apoia em argumentos sólidos.





O setor jurídico do Clube, neste caso representado pelo Dr. João Paulo Fanucchi de Almeida Melo, já trabalha no recurso cabível e ressalta, mais uma vez, confiança no êxito da ação.





Levando-se em conta o compromisso com a transparência pregado pela nova gestão, o Cruzeiro informa que as dúvidas e detalhes envolvendo o caso serão tratados na próxima semana, através de uma entrevista coletiva que será anunciada posteriormente nos canais oficiais do Clube".





Globo Esporte