Juventus vence a Sampdoria e é campeã italiana pelo nono ano consecutivo

Pelo nono ano consecutivo, a Juventus é campeã italiana. O Scudetto desta temporada foi confirmado neste domingo, com duas rodadas de antecedência, após a vitória por 2 a 0 sobre a Sampdoria, em Turim. Cristiano Ronaldo e Bernardeschi marcaram os gols da partida, que encerrou a 36ª rodada do Italiano. Com 83 pontos, a Juve não pode mais ser alcançada pela vice-líder Inter de Milão, que tem 76.





A superioridade da Juventus é tão grande na Itália que o time consegue ser campeão antecipado mesmo não apresentando atuações convincentes. Neste domingo, não foi diferente, e o time do técnico Maurizio Sarri penou no primeiro tempo para conseguir ameaçar o gol da Sampdoria. Mas quando a oportunidade surgiu, Cristiano Ronaldo não desperdiçou. Aos 51 minutos, no último lance antes do intervalo, em cobrança de falta ensaiada da entrada da área, Pjanic rolou e o português bateu de primeira, no canto esquerdo do goleiro Audero.





Com o gol, Cristiano Ronaldo empatou com o alemão Gerd Müller como o quinto artilheiro mundial em jogos oficiais, com 735 gols. À frente deles, outros quatro ex-jogadores: Puskas (746 gols), Pelé (767), Romário (772) e Josef Bican (805). No Italiano, Cristiano Ronaldo chegou a 31 gols, mas não é o artilheiro da competição, porque o italiano Ciro Immobile, da Lazio, faz uma temporada espetacular. Também neste domingo, ele marcou três nos 5 a 1 sobre o Verona e chegou a 34 no campeonato. Mas faltam duas rodadas...





No segundo tempo, Audero espalmou o chute de Cristiano Ronaldo, em contra-ataque rápido da Juve, e Bernardeschi marcou o segundo no rebote. A Juve não teve problema em controlar a partida, principalmente depois da expulsão de Thorsby, aos 32, e poderia ter ampliado em pênalti sofrido por Alex Sandro, aos 42. Mas Cristiano Ronaldo chutou no travessão e perdeu a chance de ficar mais próximo de Immobile na briga pela artilharia.





