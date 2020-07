La Coruña é rebaixado para a terceirona e rodada é marcada por polêmicas

Por Nicholas Araujo

O Deportivo La Coruña, equipe espanhola que já teve em seu elenco jogadores como Rivaldo, Bebeto e Djalminha, foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol em uma rodada da Série B cheia de polêmicas.

Fim da competição

O Deportivo caiu para a terceira divisão mesmo não entrando em campo. O adversário da equipe, o Fuenlabrada, teve sete jogadores e cinco membros do corpo técnico diagnosticados com Covid-19, o que levou a Liga Espanhola a adiar a partida. No entanto, a equipe adversária briga por uma vaga nos playoffs da divisão e o adiamento causou revolta nos clubes adversários que também disputam a vaga.





Clubes como Rayo Vallecano, Elche e Albacete criticaram a realização da rodada em meio as dúvidas se a partida La Corunã x Fuenlabrada seria realizada.





A reclamação é maior pela situação que a competição ficou: com a vitória do Lugo em cima do Mirandés por 2 a 1 e a vitória do Albacete em cima do Cádiz, mesmo que vença o jogo adiado contra o Fuenlabrada, o La Coruña não conseguirá sair da zona de rebaixamento. Assim, a reclamação é que o Deportivo possa jogar essa partida sem qualquer motivação esportiva, o que daria mais chances ao Fuenlabrada de se classificar.





"Suspendendo e adiando o La Coruña x Fuenlabrada, sem adiar o resto dos jogos implicados, pode acontecer de Albacete e Lugo ganharem seus encontros e o Deportivo La Coruña ser matematicamente rebaixado, e por isso eles sairiam com uma grande desilusão e sem qualquer força para disputar esta partida contra o Fuelabrada, o que prejudicaria seriamente os interesses do Rayo Vallecano", diz um trecho da nota do Rayo.





Os resultados classificaram o Elche em sexto, com 61 pontos (venceu o Oviedo por 2 a 1), o Rayo ficou em sétimo, fora da zona de classificação (mesmo vencendo o Racing por 2 a 1) e, momentaneamente, o Fuenlabrada está em oitavo, com 60 pontos. Caso vença o La Coruña, a equipe da região de Madrid deve subir para a sexta colocação, tirando a vaga do Elche.





"Com o que aconteceu hoje, se põe em risco a integridade da competição. Como mostra de profissionalismo, disputamos nosso jogo contra o Oviedo como estava previsto porque se não jogássemos estaríamos expostos a uma sanção esportiva (...). É evidente que hoje se tomou uma decisão que afeta diretamente a integridade da competição e que cremos não ser justa", diz uma parte da nota do Elche.





Albacete e La Coruña também emitiram comunicado, criticando a manutenção da rodada em meio ao adiamento. A La Liga, organizadora da competição, não se pronunciou sobre o caso.





Os resultados da temporada classificou Huesca (campeão) e Cádiz diretamente a elite na temporada 2020/21. Zaragoza, Almería e Girona garantiram vaga aos playoffs. Numancia, La Coruña, Extremadura e Racing Santander foram rebaixados à terceira divisão.