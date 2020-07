La Liga remarca último jogo da segunda divisão para 30 de julho

Por Redação Blog do Esporte









A partida adiada entre La Coruña x Fuenlabrada, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, foi remarcada para o dia 30 de julho. O jogo foi cancelado após boa parte do elenco e comissão técnica do Fuenlabrada serem diagnosticados com Covid-19 e serem afastados de suas tarefas.





Como noticiamos aqui no Blog do Esporte , a partida adiada causou revoltas em equipes que disputam a vaga para os playoffs da segunda divisão. Até mesmo o La Coruña emitiu um comunicado repudiando o adiamento apenas de seu jogo, enquanto a rodada toda acontecia.





A indecisão sobre o ocorrido fez com que alguns clubes emitissem notas de esclarecimentos, como o próprio Coruña, o Fuenlabrada (esclarecendo sobre a questão de contaminados na equipe), além da organização da La Liga.





Por fim, o que ficou decidido é que a partida acontecerá no dia 30, com todos os protocolos necessários, mas já com as decisões de rebaixamento e classificação. Com isso, o Fuenlabrada por garantir a classificação apenas com um empate, enquanto o La Coruña disputará a terceira divisão na próxima temporada.