Luxa lamenta derrota, mas se diz satisfeito com o Palmeiras: "Estamos no caminho certo"

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, nesta quarta-feira, pelo Paulistão, no primeiro jogo do time após a parada do futebol por conta da pandemia. E, apesar do resultado negativo, o técnico Vanderlei Luxemburgo se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe.





Na visão do treinador, o Palmeiras apresentou vários aspectos positivos na partida e tem um futuro promissor na temporada.





– A gente lamenta muito a derrota, mas o time mostrou que está no caminho certo. Fisicamente se mostrou muito trabalhado, com força, chegando duro, deu resposta, fico satisfeito por ver um time buscando o tempo todo.





– Triste pela derrota, mas sabemos que estamos no caminho certo, que o Palmeiras está no caminho certo. Lamentamos, como vocês torcedores, mas sabemos que estamos no caminho certo – disse Luxa.





– Tivemos um rendimento satisfatório para o que treinamos e queríamos, fisicamente foi muito bom, para quem começou atrasado. Saímos atrás, jogamos em cima deles, não demos chances de contra-ataque... Torcedor deve estar chateado, como estou, perder do Corinthians mais uma vez, mas acho que o torcedor pode olhar para a frente e falar "estou vendo coisa boa, temos coisa boa para acontecer" – analisou.





Luxemburgo também falou sobre o gol sofrido e preferiu dar méritos ao zagueiro Gil, que de cabeça garantiu a vitória do Corinthians.





– Gol sempre acontece, Gil é um jogador que sobe bem, a gente treinou muita bola parada e ele fugiu da marcação. Tem de dar mérito ao cara, não só ver defeito. Treinamos muito isso, foi a única chance que eles tiveram no primeiro tempo e no jogo. É o futebol, eles jogaram pra uma bola, depois começaram a travar muito – declarou.





Confira outras respostas do técnico Vanderlei Luxemburgo:





Rony e lesão de Gabriel Veron





– Liberação do Rony foi boa por ele puxar a velocidade, treinou com a gente, só tirei nos últimos dois treinos. Foi bom a liberação. Não valia deixar fora, o clube se esforçou para liberar. Seria ruim não colocar e deixar para depois, preferi deixar de início. Não foi brilhante, mas teve atuação muito boa. O Veron fez falta, estava treinando muito bem. Eu tinha dois jogadores de lados de campo e fiquei com um só.





Melhora no segundo tempo





– A atuação no primeiro tempo até o gol nós fomos melhores, mas depois do gol o Corinthians foi melhor que nós. Eles jogaram mais. No segundo tempo as mudanças que fiz, tivemos muitas chances de fazer o gol. É normal que tenhamos tido mais chance de finalizar na etapa final.





Pontos positivos na atuação





– Gabriel Menino na lateral foi muito bem, Lucas Lima é diferente, Raphael Veiga mais vivo, mais esperto e atento. Uma surpresa muito boa foi o Diogo na lateral, não é mais aquele que toma bola nas costas toda hora, esteve atento e foi bem na frente, ganhou massa muscular. Vamos ter dois laterais de nível ali. Estamos no caminho certo. A derrota dói, está doendo para mim, com o Corinthians a rivalidade é muito grande, mas o torcedor pode ter certeza que estamos no caminho certo. Lançamos os meninos... É gostoso ver o Gabriel Menino sendo lançado de lateral, o Patrick jogar o que jogou, no segundo tempo principalmente, tomando conta do meio. Fico satisfeito pela evolução. Triste pela derrota, mas estamos no caminho certo.





Utilização de garotos em um clássico





– Eu não tenho esse problema de ser mais ou menos experiente pra jogar. Ramires entendeu muito bem, ele ajuda os meninos, conversa muito com eles, está sempre dentro do processo como um todo. Está um processo normal de transição da molecada.





Formação para o próximo jogo





– Rodízio vai acontecer quando eu achar. Precisamos ganhar ritmo de jogo, estamos sem jogar, então provavelmente eu faça uma mudança ou duas no máximo, veja o que tenho que fazer contra o Água Santa. Já estamos classificados, vamos ver o jogo do São Paulo amanhã. Mas tem que pegar ritmo de jogo, não dá pra negociar muito. Temos de jogar muito.





Retomada do ritmo





– A gente quer ganhar o Paulista, obviamente, mas acho que já conseguiremos começar o Brasileirão em um ritmo diferente. O Paulista vai dar esse ritmo.





Pressão pela derrota e para substituir Dudu





– Perder para o Corinthians, é sempre pressão o tempo todo, quem quer trabalhar no Palmeiras sabe que perder para o Corinthians vai ser isso, perder para o São Paulo... Temos que ver como a coisa vai funcionar (sobre contratar um substituto para Dudu). É uma pena que não vi o Veron, tem que ver o Veron e o Rony, tenho que ver como vai funcionar isso, como as coisas podem acontecer para saber dessa necessidade ou não.





