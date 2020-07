Manchester United empata com West Ham, mas entra no G-4 do Campeonato Inglês

O Manchester United está muito próximo de conquistar a tão sonhada vaga na próxima Liga dos Campeões. Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o time ficou no empate em 1 a 1 com o West Ham nesta quarta-feira, no Old Trafford. Embora os três pontos não tenham vindo, o resultado foi suficiente para a equipe chegar a 63 pontos e assumir a terceira posição da competição.





Os donos da casa tiveram mais posse de bola na primeira etapa e criaram mais chances de gol, mas não levaram muito perigo ao goleiro Fabianski. Já o West Ham aproveitou uma das poucas oportunidades que teve e conseguiu sair na frente.





Aos 48 minutos, Rice bateu forte uma falta na intermediária e a bola pegou no braço de Pogba. Como o francês estava dentro da área, o juiz marcou pênalti, após o lance ser analisado pelo VAR. O atacante Antonio foi para a cobrança, deslocou De Gea e inaugurou os marcadores do Old Trafford.





No segundo tempo, os Red Devils foram para cima do adversário e conseguiram o empate logo aos 6 minutos, com Greenwood. Em um ataque da equipe, o atacante fez uma boa e rápida jogada com Martial e ficou de frente para Fabianski. O jovem de 18 anos bateu rasteiro no canto esquerdo e empatou confronto.





Após o restabelecimento da igualdade, os dois times tentaram chegar ao gol para ficar em vantagem. No entanto, poucas chances claras foram construídas e o resultado se manteve até o final da partida.





Com o 1 a 1, o United precisa apenas de um empate na última rodada para confirmar a classificação para a Liga dos Campeões, já que a equipe vai enfrentar o Leicester, um dos candidatos à vaga e que está em quinto com 62 pontos. Já no lado West Ham, o placar fez com que o clube escapasse matematicamente da briga pelo rebaixamento.





Gazeta Esportiva