Manchester United vence Leicester em duelo direto por vaga na Champions no fim do Inglês

Coube ao jogador que liderou a reação do Manchester United no Campeonato Inglês ajudar a selar a volta para a Liga dos Campeões depois de uma temporada fora. O meia português Bruno Fernandes converteu de pênalti o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, fora de casa, neste domingo, pela 38ª e última rodada. Bastava o empate para os visitantes, mas Lingard ainda sacramentou nos acréscimos, em falha no recuo de bola para o goleiro Kasper Schmeichel.





A outra vaga na Liga dos Campeões ficou para o Chelsea. Beneficiado pela derrota do Leicester, nem precisaria ganhar. Mas fez sua parte e venceu em casa o Wolverhampton por 2 a 0, gols de Mount e Giroud ao fim do primeiro tempo. Chegou aos mesmos 66 pontos do Manchester United, mas ficou atrás pelo saldo de gols (15 contra 30).





Derrotado, o time treinado pelo português Nuno Espírito Santo nem na Liga Europa se garantiu, pois caiu para sétimo lugar. Terminou com 59 pontos, igual ao Tottenham Hotspur, mas atrás pelo desempate no saldo (11 contra 14). A equipe do técnico José Mourinho empatou com o Crystal Palace por 1 a 1, gols de Kane e Schlupp, em Londres, e se classificou para o torneio continental, assim como o Leicester, quinto com 62.





Atrás desse bloco terminou o Arsenal, em oitavo, com 56 pontos. Em Londres, ganhou do Watford por 3 a 2 e rebaixou o adversário, em penúltimo lugar, com 34. Reserva no jogo, o veterano goleiro brasileiro Gomes, ex-Cruzeiro, lamentou muito a queda em sua sexta temporada no time que ajudou a tirar da segunda divisão, em 2014/15. O jovem atacante João Pedro, ex-Fluminense, saiu do banco somente aos 43 minutos do segundo tempo, em seu quinto jogo na equipe.





Junto, caiu o Bournemouth, pela primeira vez desde que subiu à primeira divisão em 2015. Nem adiantou a vitória sobre o Everton por 3 a 1, fora de casa. Com os mesmos 34, em 18°, viu o Aston Villa, 17° com 35, escapar graças ao empate por 1 a 1 com o West Ham, 16° com 39.





Vardy é o artilheiro mais velho da história





O lanterna Norwich estava condenado antes mesmo da última rodada e foi mais uma vítima do Manchester City. A equipe treinada por Pep Guardiola goleou por 5 a 0 e superou de novo a barreira dos 100 marcados numa temporada da Premier League, pela quinta vez, um recorde no campeonato. Vice com 81 pontos, ainda evitou que o Liverpool batesse o recorde de maior vantagem de um campeão. Foram 18 de diferença ao fim.





Gabriel Jesus abriu o placar logo aos 11 minutos e bateu seu recorde de gols numa temporada. Com 22, superou em um a passada, e ainda pode aumentar a conta na Liga dos Campeões. O City volta a campo para o jogo de volta das oitavas contra o Real Madrid, em 7 de agosto.





No Inglês, Gabriel Jesus terminou como o melhor brasileiro em número de gols, somando 14, um a mais que Richarlison, do Everton. De quebra, ainda virou o segundo do país na artilharia histórica da Premier League, com 41, empatado com Philippe Coutinho e atrás apenas de Roberto Firmino, líder na estatística com 56.





Outro que estabeleceu novas marcas importantes foi o belga De Bruyne, autor de dois gols na vitória do City. Com a assistência que deu para Sterling marcar, chegou a 20 na temporada da Premier League e igualou o recorde estabelecido pelo francês Henry, ex-Arsenal, em 2002/03.





Mesmo com esse poderio ofensivo, não foi do City o artilheiro do Campeonato Inglês. O veterano inglês Vardy, de 33 anos, terminou com 23 gols e se tornou o mais velho a liderar a estatística na história da Premier League - ficou dois à frente do gabonês Aubameyang, do Arsenal, e do compatriota Danny Ings, do Southampton. Superou a marca da temporada 2009/10 do marfinense Drogba, então com 32 anos, no Chelsea.





Globo Esporte