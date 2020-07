Manifestantes protestam em Tóquio contra a realização das Olimpíadas

Cerca de 100 pessoas participaram de um protesto em Tóquio contra as Olimpíadas. A crítica estampada nos cartazes não se limitava à edição japonesa de 2020/2021, mas à realização do evento como um todo, citando as próximas edições também, de Paris, em 2024, e Los Angeles, em 2028.





- Apelamos fortemente para que as Olimpíadas sejam banidas não somente em Tóquio, mas em todos os lugares. É algo desnecessário para os cidadãos do mundo – disse protestante Toshio Miyazaki à agência Reuters.





Os manifestantes acreditam que a organização dos Jogos gera pobreza no mundo, com investimentos em uma área que eles consideram supérflua. Eles criticam as prioridades do governo japonês especificamente, afirmando que a população que sofreu com o terremoto e o tsunami de 2011 ainda não teve o apoio necessário para retomar suas vidas.





O último dado sobre gastos dos Jogos de Tóquio, divulgado em dezembro de 2018, estimava um custo total de US$ 12.6 bilhões, R$ 65,48 bilhões na cotação atual. A previsão inicial era que não ultrapassasse a marca de US$ 7 bilhões, pouco mais de R$ 36 bilhões. Com o adiamento das Olimpíadas, esta soma crescerá significativamente. Os novos números ainda não foram divulgados.





Globo Esporte