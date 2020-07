Maratona Internacional de Manaus promove lives com dicas de especialistas

A Maratona Internacional de Manaus, principal prova da região que está confirmada para acontecer no dia 22 de novembro, formou um time de especialistas para darem dicas a atletas amadores e profissionais sobre como se prepararem para a corrida, principalmente neste momento em que muitos estão retomando a prática esportiva. Para compartilhar conhecimento e ajudar os atletas, serão realizadas lives a partir da próxima quinta-feira (16/07), às 21h (horário de Brasília) no perfil do Instagram (@maratonademanaus) e no canal do Youtube da prova (Maratona Internacional de Manaus).





James de Araújo Lima Jr., CEO da To Goal Sports, organizadora da Maratona de Manaus, explica que o objetivo é oferecer conteúdo para que os atletas possam ter um melhor preparo e possam se adequar ao momento, com dicas de saúde física e mental, treinos e alimentação. “Assim eles chegarão em novembro em condições físicas e psicológicas para vencer seu desafio. Além de também explicar os cuidados com a segurança para saúde dos atletas por parte do evento, apresentar os protocolos de ações para evitar o contágio e disseminação do vírus, contribuindo para um ambiente saudável, feliz e libertador”, diz.





O time de especialistas é formado por Mário Marques (educador físico graduado pela UFAM e responsável técnico professor e treinador da Mário Runners Academia & Assessoria Esportiva); Deise Leão (educadora física graduada pela UFAM, especialista em treinamento multifuncional método Flowtraining e Bpro treinamento); Raphaella Cabral (nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e especialista na área esportiva); Wania Rennó Sierra (psicóloga esportiva especialista em hipnose ericksoiana, neurolinguística, e certificada em psicologia energética pela ACEP-USA); e Marcos Alexandre da Silva (graduado em fisioterapia pela Universidade Nilton Lins e sócio proprietário da Fisio Gade - Fisioterapia Desportiva).





A primeira live será na próxima quinta-feira (16), às 21h, com a participação dos cinco especialistas que fazem parte do time. No dia 23/07, a psicóloga Wânia Sierra inicia as live individuais para falar sobre a importância da preparação mental para a Maratona. No dia 30/07, será a vez da nutricionista Raphaella Cabral abordar o tema “Nutrição x Performance”.





Para abrir as lives do mês de agosto, no dia 06/08 às 16h, a educadora física Deise Leão falará sobre a importância da recuperação na prevenção de lesões e treinamento funcional para melhorar e performance. No dia 13/08, o treinador Mário Marques traz o tema “Você está pronto para encarar uma maratona?”. E para fechar o circuito, no dia 20/08, o fisioterapeuta Marcos da Silva trata sobre fisioterapia preventiva.





A expectativa para o evento desse ano é de comemoração. “Vamos celebrar a volta da liberdade, da promoção da saúde, das relações sociais e da superação de todos em relação a tudo que tem acontecido nos últimos meses. É a materialidade de que vencemos a pandemia! Ao mesmo tempo, acreditamos ter um menor número de participantes devido os inúmeros eventos no Brasil no mesmo período, mas uma maior participação local e de pessoas privilegiando a sua saúde, representada no evento”, afirma James.





A 3ª edição da Maratona Internacional de Manaus, que acontece no dia 21 e 22 de novembro, continua com inscrições abertas e traz novidades. Além dos percursos de 42km, 21km e 10km, contará com dois desafios inéditos nos quais os corredores irão testar seus limites: 10k + 42k e 21k + 42k - o atleta irá correr no sábado (21/11) o percurso de 10k ou 21k, conforme sua escolha, e no domingo (22/11) o percurso de 42k.





A Maratona Internacional de Manaus está unida ao movimento #JuntosPeloEsporte, pois o setor foi um dos mais atingidos devido ao grande impacto das medidas impostas para que se contenha a pandemia do novo coronavírus (covid-19). “Nós organizadores de eventos esportivos, estamos nos reunindo e criando as ações necessárias para que tenhamos eventos voltados ao momento e reinventado todas as etapas do processo de um evento esportivo, em breve, no momento seguro, estaremos de volta levando alegria, saúde e vida para a sociedade”, finaliza James.





As transmissões serão feitas sempre às quintas-feiras pelo instagram (@maratonademanaus) e canal do Youtube (Maratona Internacional de Manaus), bem como nas redes sociais de cada profissional. As lives ficarão disponíveis no IGTV da To Goal (@togoalsports) e da Maratona.





Programação (horário de Brasília)





16/07 às 21h – Time de especialistas.





23/07 às 21h - Wania Sierra -Tema: A importância da preparação mental para a Maratona.





30/07 às 21h – Raphaela Cabral - Tema: Nutrição x Performance.





06/08 às 16h - Deise Leão - Tema: A importância da recuperação para prevenir lesões e treinamento funcional para melhorar e performance.





13/08 às 21h - Mário Marques - Tema: Você está pronto para encarar uma maratona?





20/08 às 21h - Marcos da Silva - Tema: Fisioterapia preventiva.