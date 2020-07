Marc Márquez se recupera após cirurgia bem-sucedida; fratura não afetou nervo radial

Após fraturar o braço direito na abertura do campeonato 2020 da MotoGP, o hexacampeão Marc Márquez foi submetido à cirurgia nesta terça-feira, no Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, na Espanha, e se recupera bem após o procedimento. O piloto de 27 anos sofreu uma queda durante disputa de posição na prova no circuito espanhol de Jerez de La Frontera.

Márquez fraturou o úmero do braço direito e, na operação, teve o fragmento ósseo reposicionado e uma placa de titânio afixada no osso. No procedimento, dirigido pelo cirurgião Xavier Mir, foi constatado que o nervo radial do piloto não foi afetado, o que facilitará a estabilização da fratura e a recuperação do espanhol, que deve continuar em observação por mais um ou dois dias.





- Marc demorará um tempo para se recuperar, mas estamos felizes com o andamento de tudo. Isso dá muita motivação à equipe da Repsol Honda, sabendo que tudo correu bem, mas agora temos que ter paciência para ver como Marc se recupera e entender quando ele pode voltar - comunicou Alberto Puig, chefe da equipe Honda, por onde Márquez corre.





O piloto sofreu duas quedas durante a prova. A primeira foi logo no início da corrida, quando estava na ponta, mas ele conseguiu retornar para a disputa. A segunda aconteceu 21 voltas depois, quando Marc Márquez tentava ultrapassar o também espanhol Maverick Viñales pela vice-liderança.





A Honda não pretende substituir Márquez, que já é desfalque na próxima etapa, no GP da Andalúzia, que será realizado neste domingo, 26 de julho. A equipe contará apenas com Álex Márquez, irmão mais novo de Marc, segundo Alberto Puig:





- Neste fim de semana, vamos nos concentrar em Álex, ajudando-o a dar um passo adiante. Quando você é jovem e também um novato, toda semana você melhora e cresce.





A expectativa é que Marc Márquez consiga retornar a tempo da prova do GP da República Checa, em Brno, que será realizado em 9 de agosto.





Globo Esporte