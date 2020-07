Monaco demite Robert Moreno e deve anunciar Niko Kovac, ex-Bayern, como novo técnico

(Foto: Tim Clayton/Corbis via Getty Images)









A diretoria do Monaco anunciou neste domingo a saída de Robert Moreno, o treinador do clube desde 29 de dezembro do ano passado. O espanhol comandou a equipe apenas em 13 jogos. O novo técnico deve ser o croata Niko Kovac, ex-Bayern de Munique.





– O AS Monaco anuncia que iniciou o processo de saída de Robert Moreno. O treinador espanhol foi informado no sábado em uma reunião anterior. Nossos caminhos se separam antes do previsto, mas quero agradecer a Robert Moreno por ter aceitado o desafio. Com sua equipe técnica, Robert fez todo o possível para melhorar a equipe, com entusiasmo e muito mais. Desejo a você o melhor para o futuro – diz o comunicado, em nome do vice-presidente do Monaco, Oleg Petrov.





Além de Moreno, de 42 anos, seus cinco auxiliares, Dani Guindos, Carlos Martínez, Juanjo del Ojo, José Sambade e Marc Selleres também deixarão o AS Monaco. Todos tinham contratos até junho de 2022.





A notícia da demissão foi divulgada ainda no sábado pela imprensa francesa. O jornal “L'Equipe” diz que Niko Kovac, de 48 anos, será anunciado em breve. O croata está sem equipe desde que foi demitido pelo Bayern de Munique em novembro do ano passado.





O Monaco troca de treinador pela quarta vez desde outubro de 2018. Naquela época, o português Leonardo Jardim, alvo do Flamengo no momento, deixou o clube, que anunciou a contratação do ex-atacante Thierry Henry para o posto. O ídolo francês permaneceu por apenas três meses e foi demitido com somente quatro vitórias em 20 jogos.





Em janeiro de 2019, Jardim retornou ao Monaco depois da breve passagem de Henry e ficou até dezembro do ano passado, quando o time do Principado o trocou pelo espanhol Robert Moreno.





Ex-auxiliar de Luis Enrique e treinador da seleção espanhola em oito jogos oficiais, Moreno, de 42 anos, comandou o Monaco em 13 jogos e obteve cinco vitórias.





O anúncio da demissão do treinador ocorre dois dias depois de um triunfo por 2 a 0 do time em amistoso contra o Cercle Brugge, da Bélgica. O Monaco terminou o Francês na nona posição e estreia na próxima temporada contra o Reims, em casa, no dia 23 de agosto.





O AS Monaco anuncia que foi iniciado um processo para a saída de Robert Moreno. O treinador espanhol foi informado sobre isso no sábado, em uma entrevista preliminar.https://t.co/YqnQiwo0Io — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) July 19, 2020





Globo Esporte