Mourinho sorri: Tottenham vira sobre o Arsenal e ultrapassa arquirrival

Num clássico disputadíssimo e aberto, quem sorriu por último foi José Mourinho. O Tottenham do treinador português venceu o Arsenal de virada, por 2 a 1, neste domingo, e de quebra ultrapassou o arquirrival na tabela após 35 rodadas do Campeonato Inglês. Lacazette abriu o placar para os Gunners, enquanto Son, logo de imediato, e Alderweireld, já no fim do jogo, deram os três pontos aos Spurs.





O Tottenham ainda faz campanha bastante irregular, mas pulou para oitavo, com 52 pontos, deixando o Arsenal em nono, com 50. Caso o Manchester City não consiga reverter sua punição nesta segunda-feira e fique fora das próximas competições europeias, até mesmo o oitavo lugar pode ganhar uma vaga na Liga Europa - e o quinto, hoje o Manchester United, com 58, iria para a Liga dos Campeões. Portanto, ainda dá para sonhar. Veja aqui a tabela.





Tottenham e Arsenal somaram ao todo 28 finalizações, com bolas na trave de cada lado e boas participações dos goleiros. No "lá e cá" durante a etapa final, os donos da casa conseguiram aproveitar um escanteio e marcaram aos 37 minutos, em cabeçada de Alderweireld. Antes, ainda no primeiro tempo, Lacazette inaugurou a contagem num chutaço de fora da área, aos 17, enquanto Son, logo na sequência, aproveitou erro de passe de Kolasinac, driblou David Luiz e empatou.





Só que ao contrário! Já são 21 pontos nesta Premier League deixados pelo caminho depois de estar vencendo em algum momento do jogo. Neste domingo, em específico, erros defensivos, principalmente de Kolasinac e Mustafi, deram boas oportunidades ao Tottenham.





O Arsenal recebe o campeão Liverpool, na quarta-feira, às 16h15 (de Brasília), enquanto o Tottenham visita o Newcastle, no mesmo dia, mas mais cedo, às 14h.





Globo Esporte