Nova plataforma tecnológica incentiva pessoas da melhor idade a praticar exercícios físicos

A prática de atividade física proporciona efeitos benéficos para o organismo como, melhoria da flexibilidade, redução do risco de doença cardiovascular, prevenção e atraso de perda de funções cognitivas, diminuição do estresse e tantos outros problemas de saúde, que em praticantes de atividades físicas tem efeitos reduzidos. Em contrapartida, o sedentarismo causa doenças e pode ocasionar más consequências no presente e, principalmente, na melhor idade.





Quanto mais cedo a população se conscientizar de que é preciso envelhecer com saúde e incluir uma atividade física na fase mais jovem da vida, mais qualidade de vida alcançará na terceira idade.





Segundo dados da ONU, enquanto as taxas de fertilidade diminuem, aumenta a quantidade de pessoas com 60 anos de idade ou mais. O número de idosos deve alcançar dois bilhões em 2050. O mundo terá 1,4 bilhão de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 2030 e 2,1 bilhões em 2050. Em todo o mundo, a população com idade a partir de 60 anos cresce mais rápido que os demais grupos etários mais jovens.





Diante de todo esse cenário apresentado, a Sprylife é uma alternativa eficiente para unir treinador e aluno. A plataforma tem uma base ampla composta por profissionais de todos os estados, outros profissionais estão se cadastrando.





A Sprylife entende o grande problema que os profissionais de educação física estão atravessando, por isso, está concedendo temporariamente aos personais trainers isenção do pagamento da mensalidade. Além dos benefícios que a plataforma viabiliza, ainda existe a vantagem de exposição dos currículos. “Dessa forma, os profissionais que perderam alunos devido à pandemia podem recuperar suas aulas, oferecendo treinamento a outras pessoas que desejam manter uma vida saudável”, informa Marcos Rodolfo Ramos Paunksnis, CEO da Sprylife.





Para estimular as pessoas da melhor idade a iniciar atividades físicas, a Sprylife criará uma área na plataforma para a prática de exercícios em grupo ao ar livre, gratuitas usando os espaços públicos como, praças e parques.