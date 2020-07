Paranaense volta com cinco times com histórico de Covid-19 e silêncio de Athletico e Coritiba

O Campeonato Paranaense vai ser retomado neste fim de semana com cinco dos oito times com históricos de contaminação pelo coronavírus, desde que iniciaram os testes. Alguns casos foram recentes, como Operário-PR e FC Cascavel, que divulgaram seus resultados na última sexta-feira e em meio ao silêncio de outros. A dupla Atletiba, além de Londrina, Cianorte e Rio Branco-PR, não apresentaram seus resultados.





Desde o mês de maio, quando os clubes voltaram aos treinos presenciais e adotaram os protocolos de segurança, como a testagem, Athletico, Coritiba, Paraná Clube, Operário-PR e FC Cascavel tiveram jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes ou funcionários diagnosticados com o Covid-19 (veja abaixo o levantamento completo).





Entre eles, o Athletico adotou uma medida de não divulgar os resultados dos casos, mas o silêncio não impediu que a situação vazasse. Em apuração, o GloboEsporte.com identificou dois surtos, que somaram 14 casos positivos de Covid-19.





A falta de informação do Furacão prosseguiu nesta semana, quando todos os clubes testaram para a retomada do Paranaense. No entanto, não estão mais sozinhos. O Coritiba também decidiu não apresentar os resultados de seus testes, assim como ocorreu com Londrina, Cianorte e Rio Branco-PR. Nenhum clube argumenta o motivo para a falta de informação.





O Coritiba tem um membro da comissão técnica com Covid-19, internado e atualmente em condição estável.





Histórico de casos com Athletico em silêncio





O primeiro clube a realizar testes foi o Coritiba, no dia 19 de maio, pouco antes do início dos treinos presenciais. Na ocasião, de 50 testes nenhum deu positivo. Depois, no dia 10 de junho, de 64 testes foram dois casos positivos - o clube não divulgou se os casos eram de jogadores. Ambos se recuperaram, após período de isolamento, e voltaram às atividades.





Depois, foi a vez do Paraná Clube. No primeiro teste, feito em 65 pessoas no dia 3 de junho, o clube teve um caso positivo. O profissional se recuperou e testou negativo no dia 8 de junho. A segunda testagem ocorreu no dia 27 de junho, e o terceiro no dia 13 de julho, e sem casos positivos nas duas oportunidades.





O Athletico foi a equipe com mais registros de infectados com o coronavírus, porém, não divulgou nenhum dos casos publicamente. No total, foram 14 casos positivos, sendo 11 jogadores. Na primeira testagem, o clube registrou oito infectados, sendo sete jogadores e um membro da comissão técnica. Na segunda, foram seis casos positivos, sendo quatro jogadores e dois membros da comissão. Todos estão recuperados.





No interior, Operário-PR e FC Cascavel também apresentaram profissionais que contraíram o coronavírus. No caso do Fantasma, o lateral-direito Alex Silva chegou ao clube infectado com Covid-19, após ter sido apresentado no dia 19 de junho, e ficou 14 dias em isolamento. Outro caso foi do presidente do grupo gestor do clube, Alvaro Goes. Nas duas situações, eles passaram por um período de isolamento e retornaram ao clube após novo teste negativo.





Nesta sexta-feira, o Fantasma confirmou que o técnico Gerson Gusmão e o supervisor Tiago Alencar testaram positivo para o coronavírus. Ambos não viajaram com o time para o jogo contra o Cianorte, neste sábado - quem comandará a equipe será o auxiliar técnico Diego Albrecht.





Na Serpente, o zagueiro Guilherme Borech, o atacante Magno e o presidente Valdinei Silva testaram positivo para Covid-19 no dia 1º de junho, quando o clube voltou aos treinos. Na sexta, o clube informou que o atacante Paulo Baya foi diagnosticado com o vírus, o único caso positivo em 31 testes.





Até a sexta-feira, no fechamento desta reportagem, Athletico, Cianorte, Coritiba, Londrina, Paraná e Rio Branco-PR não haviam divulgados os resultados dos testes realizados antes das partidas das quartas de final.





Testes frequentes





Antes de cada rodada, todos os clubes, obrigatoriamente, vão passar por testes. De acordo com o protocolo elaborado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), será obrigatório a apresentação dos exames RT- PCR (feito através de swabs, uma espécie de cotonete especial) na chegada ao estádio, de toda a delegação.





Além disso, todas as pessoas envolvidas nas partidas serão submetidas ao controle de temperatura corporal na triagem. Em caso de temperatura acima dos 37,5º C ou suspeita de Covid-19, o indivíduo será impedido de acessar ao estádio e deverá imediatamente encaminhado para avaliação médica.





Casos positivos de Covid-19 nos times paranaenses*





Athletico: 14 casos no total, todos recuperados

Coritiba: 3 casos no total, 1 hospitalizado

Paraná: 1 caso, recuperado

Rio Branco-PR: o clube fez os testes na quinta-feira e aguarda os resultados

Cianorte: o clube fez os testes na quinta-feira e aguarda os resultados

Operário-PR: 4 casos, dois em recuperação

FC Cascavel: 4 casos, um em recuperação

Londrina: nenhum caso na primeira testagem; o clube fez novos testes na quinta-feira e aguarda os resultados





Quartas de final





Sábado, 14h: Rio Branco-PR x FC Cascavel - Gemano Krüger (Ponta Grossa)

Sábado, 16h: Cianorte x Operário-PR - Albino Turbay (Cianorte)

Domingo, 16h: Paraná x Coritiba - Germano Krüger (Ponta Grossa)

Domingo, 18h: Londrina x Athletico - Ubirajara Medeiros (Cornélio Procópio)





Apesar do número ainda alto de mortes no estado (já são mais de 1.200), o campeonato vai manter o formato, com jogos de ida e volta até a decisão





* casos registrados e divulgados pelo clube até as 20h de sexta-feira.





Globo Esporte