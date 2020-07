Paris Saint-Germain traz de volta à vida sua lendária camisa

No início dos anos 70, o famoso designer parisiense Daniel Hechter assumiu o comando do clube e imaginou uma camisa que se tornaria icônica. Sua visão daria nova vida ao Paris Saint-Germain e lançaria as bases para o que se tornaria, ao longo do tempo, um grande clube do futebol europeu. O design original apareceu pela primeira vez em 1973, com sua faixa vermelha central simbolizando a capital da moda, arrojada e elegante. O desejo por performance, a busca pela excelência e o gosto pelo estilo compõem o DNA do Paris Saint-Germain. Um clube profundamente ligado às suas raízes enquanto olha para o futuro com sua vitalidade e criatividade.





Cinqüenta anos depois, a nova camisa do Paris Saint-Germain 2020-2021, criada com nosso parceiro histórico Nike, celebra essa faixa vermelha característica e presta homenagem aos primeiros anos de existência de um clube que lutou para sobreviver antes de conquistar 41 troféus na França e na Europa. A nova camisa 2020-2021 se inspira em todas essas conquistas gravadas para sempre nos corações dos nossos fãs. E aponta para a cultura da camisa que invadiu as ruas de hoje, de cidade em cidade, de continente em continente, tornando-se um atributo cult da nova geração.





Assinada pela Nike, as novas camisetas parisienses fazem parte desta união de esporte e design. Mais do que nunca, a camisa do Paris Saint-Germain mistura os mundos que compõem o prestígio da cidade mais bonita do mundo. A abordagem e o estilo únicos do clube foram visionários na década de 1970. Ainda é hoje e sempre serão.





"Não havia melhor maneira de comemorar os 50 anos do Paris Saint-Germain do que com o retorno dessa camisa icônica", disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO da Paris Saint-Germain. "Esta camisa histórica exala o estilo, paixão, ambição e energia deste clube único, embaixador de Paris, cidade da luz."





"Somos uma instituição jovem que nutre um apego profundo às suas raízes e à sua herança de prestígio. Também sou extremamente grato aos meus antecessores que, com coragem e imaginação, permitiram que este clube crescesse e se tornasse o mais bem-sucedido e o mais popular do futebol francês. Sempre será com muito orgulho que vestimos essas cores, as cores da cidade de Paris cuja influência cultivamos em todo o mundo, mas também sob as luzes do Parc des Princes, nossa casa de sempre."





"Hoje, o clube tem o prazer de dar nova vida a esta lendária camisa, que mais de 450 jogadores usaram com bravura e talento ao longo desta fabulosa aventura que começou há 50 anos. Esta camisa é um convite para reunir nossos torcedores de todas as gerações, em Paris, França e em todo o mundo. Juntos, escreveremos o próximo capítulo de nossa história, cheio de ambição sem limites. E com a convicção de que o melhor ainda está por vir. ", completou o presidente.





Mais do que nunca, o Paris Saint-Germain está se adaptando às realidades de um mundo em mudança, como evidenciado pelas experiências de realidade aumentada em 3D em torno dos novos kits. Inovações disponíveis no aplicativo Nike e especialmente desenvolvidas para o lançamento da nova coleção, que oferecerá várias possibilidades para a personalização de camisetas.





Fundada no coração da Cidade da Luz, o Paris Saint-Germain sempre incorporou uma instituição de vanguarda. Uma cultura da modernidade que hoje o configura como um clube emblemático da nova geração.





Esta nova coleção da Nike incorpora o espírito do Paris Saint-Germain: respeitando sua história e tendo a ambição de torná-la sempre mais bonita.





Os kits PSG 2020-21 titular e reserva estão disponíveis em store.psg.fr e nike.com a partir desta terça-feira, 21 de julho.