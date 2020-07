Paulistão usará tecnologia de VAR centralizado nas fases eliminatórias

Por Redação Blog do Esporte









A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira (27) que a série A1 do estadual (Paulistão) usará a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) centralizado nas fases eliminatórias da competição. A ideia é evitar o deslocamento da equipe da tecnologia devido a pandemia do novo coronavírus.





O Paulistão será a primeira competição na América Latina a usar o modelo, que foi utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde o VAR tinha uma central em Moscou.





A FPF contratou uma empresa especializada na conexão de fibras entre os estádios e a central do VAR. Haverá, em cada estádio, duas linhas de fibra (uma central e outra de backup).





Cada estádio terá uma sala completa de VAR para maior segurança. A empresa operadora do VAR será a Hawk-eye, que também esteve no Paulistão 2019 e na Copa do Rússia em 2018.